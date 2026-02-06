विदुर पुरुषांनाही विधवांप्रमाणं 'आधार' पाहिजे; सोनेवाडी ग्रामसभेत ऐतिहासिक ठराव मंजूर
कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी गावानं एक आगळावेगळा ठराव ग्रामसभेत मांडत तो मंजूर केला.
Published : February 6, 2026 at 5:09 PM IST
By : Ravindra Mahale
शिर्डी (अहिल्यानगर) - ग्रामीण भागातील ग्रामसभा बहुतेक वेळा पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, स्वच्छता यांसारख्या प्रश्नांभोवती फिरतात. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी ग्रामसभेत यावेळी एका वेगळ्याच सामाजिक प्रश्नानं लक्ष वेधून घेतलं. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व निराधार विदुर पुरुषांनाही विधवा महिलांप्रमाणं शासकीय अनुदान देण्यात यावं, अशी स्पष्ट व ठाम मागणी करणारा ठराव ग्रामसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आला.
विदुर पुरुषांसाठी योजना नाहीत - सध्या केंद्र व राज्य शासनामार्फत विधवा महिलांसाठी विविध सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावी राबवल्या जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा वेतन योजना, दरमहा 1500 रुपयांपर्यंत मदत, तसंच संजय गांधी निराधार अनुदान योजना यांचा समावेश आहे. या योजना 40 ते 65 + वयोगटातील, बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) पात्र विधवांना आधार देतात. विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना सुरू असून, त्यामुळं अनेक विधवा महिलांना आधार मिळतो. मात्र, पत्नीच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वरूपाची कोणतीही ठोस योजना शासनाकडं अस्तित्वात नाही.
निराधार, विदुर पुरुषांना शासकीय अनुदान मिळावं, अशी मागणी करणारा ठराव सोनेवाडी गावचे ग्रामस्थ किशोर जावळे यांनी ग्रामसभेत मांडला. यावर जोरदार चर्चा होऊन हा ठराव संमत करण्यात आला.
योजनांमध्ये भेदभाव होऊ नये - गावात तसंच तालुक्यात अनेक विदुर पुरुष वृद्ध आहेत. काहीजण आजारपणामुळं काम करू शकत नाहीत, तर काहींकडं कोणतंही नियमित उत्पन्नाचं साधन नाही. अशा स्थितीत त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा आधार मिळत नसल्यानं त्यांची आर्थिक व सामाजिक अडचण वाढत आहे. ही परिस्थिती सामाजिक समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारी असल्याचं मतही ग्रामसभेत किशोर जावळे यांनी व्यक्त केलं. या पार्श्वभूमीवर समान परिस्थितीत असलेल्या नागरिकांना समान आधार मिळायला हवा. केवळ स्त्री किंवा पुरुष या आधारावर योजनांमध्ये भेदभाव होऊ नये, असा सूर चर्चेदरम्यान उमटला. या विषयावर उपस्थित ग्रामस्थांमध्ये सखोल चर्चा झाली आणि अखेर सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला.
ग्रामसभेत ठराव मंजूर - "विधवा महिलांना सरकार अनुदान देतं. तसंच अनुदान पुरुषांना का नाही? असा प्रश्न विचारत गावातील पुरुषांनी संबंधित ठराव ग्रामसभेत मांडला. ग्रामस्थ किशोर जावळे यांनी हा ठराव मांडला असून, त्यांना अनुमोदन देत ठराव मंजूर करण्यात आला," अशी माहिती सोनेवाडी गावच्या सरपंच शकुंतलाताई गुडघे यांनी दिली. ग्रामसभेत ठराव मांडणारे ग्रामस्थ किशोर जावळे म्हणाले, विधवा महिलांना सरकारकडून अनुदान दिलं जातं. मात्र, विदुर पुरुषांना मदत केली जात नाही." त्यांनी सोनेवाडी गावचं उदाहरण देत सांगितलं, "गावात जवळपास 150 विदुर पुरुष आहेत. तालुत्यातही जवळपास हजार ते दोन हजार विदुर पुरुष आहेत. त्यांनाही आधार देण्याची गरज आहे. अजूनपर्यंत कोणत्याही ग्रामसभेत अशाप्रकारचा ठराव मंजूर करण्यात आलेला नाही. आम्ही हा ठराव मांडला व मंजूर केला. त्याचा पाठपुरावा शासन करेल."
विदुर पुरुषाची व्यथा - एका विदुर पुरुषानं 'ईटीव्ही भारत'कडं त्याची व्यथा मांडली. तो मजुरी करत पोट भरतो. मात्र, कधी मजुरी मिळते तर कधी मिळत नाही. त्यामुळं सरकारनं आम्हाला देखील मानधन द्यावं, अशी त्याची मागणी आहे. "ग्रामसभेत मंजूर झालेला ठराव हा योग्य आहे. त्याबाबत पाठपुरावा करत आम्हाला आधार द्यावा," अशी विनंती विदुर पुरुष परशुराम साप्ते यांनी सरकारला केली.
प्रस्ताव जिल्हा व राज्य स्तरावर मांडण्यात येणार - या ठरावाची अधिकृत प्रत शासनाच्या संबंधित विभागांकडं पाठवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत अधिकारी भानुदास दाभाडे यांनी स्वीकारली आहे. हा प्रस्ताव जिल्हा व राज्य स्तरावर मांडण्यात येणार असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच शकुंतलाताई गुडघे होत्या. सोनेवाडी ग्रामसभेनं घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्रात सामाजिक धोरणांबाबत नव्या चर्चेला सुरुवात करणारा ठरू शकतो.
हेही वाचा -