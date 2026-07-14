सोनम वांगचुक यांचे सलग 15 व्या दिवशी उपोषण सुरू; प्रकृती खालावली!
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक यांचे सलग पंधराव्या दिवशी आमरण उपोषण सुरू आहे. त्यावरून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी भाजपावर टीका केली.
Published : July 14, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 5:23 PM IST
नवी दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाचा आज १५ वा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती खालावली आहे. अद्याप, सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीनं त्यांच्या संपर्क साधला नसल्याचा दावा कॉकरोच जनता पार्टीकडून करण्यात आलेला आहे.
नीटसह विविध पेपरफुटीच्या घटनांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी आणि या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं (CJP) राजधानीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थी आणि समर्थक अजूनही तिथे धरणे आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा आज 15 वा दिवस आहे. दरम्यान, त्यांची प्रकृती सातत्यानं खालावत चालली असल्यानं सोशल मीडियातून अनेकजण चिंता व्यक्त करत आहेत.
ताज्या आरोग्य अहवालानुसार, सोनम वांगचुक यांचा रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) 104/66 पर्यंत खाली आला आहे. त्यांचे वजन एकूण 7.8 किलोग्रॅमनं घटलं आहे. डॉक्टरांची एक टीम नियमितपणे त्यांची तपासणी करत आहे. त्यांच्यावर डॉक्टरांची टीम सतत लक्ष ठेवून आहे. गेल्या पाच दिवसांतील आरोग्यविषयक आकडेवारीनुसार सोनम वांगचुक यांची प्रकृती हळूहळू बिघडत होत आहे.
सतत कमी होतोय रक्तदाब- आरोग्य अहवालानुसार, सोनम वांगचुक यांचा रक्तदाब अनेक दिवसांपासून सामान्य पातळीपेक्षा कमी राहिला आहे. केवळ द्रवरूप आहारावर अवलंबून राहून दीर्घकाळ उपोषण केल्याचा शारीरिक परिणाम दिसून येत आहे. डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
28 जूनपासून सोनम वांगचुक यांचे सुरू आहे उपोषण- सोनम वांगचुक हे सीजेपीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ 28 जूनपासून नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर उपोषणावर बसले आहेत. जर सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, तर ते 28 जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू करतील. विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करणं आणि परीक्षा पद्धतीमध्ये पारदर्शकता करावी, हा आपला उद्देश असल्याचे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. तेव्हापासून ते सतत उपोषणावर आहेत. त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा झालेला परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
अखिलेश यादव यांची भाजपावर टीका- उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी भाजपावर टीका करत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, ज्या भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी ते हे आमरण उपोषण करत आहेत, ती एक भ्रष्ट आणि तत्त्वहीन व्यवस्था आहे. त्यांच्या निष्ठुर आणि संवेदनाहीन वृत्तीमुळे कोणाच्याही बलिदानाला तिथे काहीही महत्त्व नसते. त्यामुळे, भाजपामध्ये नैतिकतेची अपेक्षा करणे किंवा त्यांच्यात हृदयपरिवर्तन होण्याची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. त्यांच्यासाठी मानवी जीवनाला काहीही किंमत नाही. सत्तेच्या हव्यासामुळे प्रेरित झालेले लोक मंदिरांची लूट करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत. ते 'सत्याग्रहा'चे खरे महत्त्व कसे काय समजू शकतील? त्यांना तरुणांच्या भविष्याची किंवा त्यांच्या कुटुंबांच्या स्वप्नांची काहीही पर्वा नाही; ते पूर्णपणे स्वार्थी लोक आहेत.
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