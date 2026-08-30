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' राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्या तरी सीजेपीचा वापर राजकीय व्यासपीठासाठी होऊ नये'-सोनम वांगचुक

जंतरमंतर आंदोलनानंतर पुन्हा देशभरात चर्चेत आलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी 'सीजेपी' (CJP) च्या संस्थापक सदस्यांबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे. वाचा, सविस्तर.

Sonam Wangchuk
संग्रहित-सोनम वांगचुक (Source- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 10:47 PM IST

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हैदराबाद: "ते (क्रॉकोच जनता पार्टीचे संस्थापक सदस्य) काही 'संत' नाहीत. त्यांच्या मनात राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. तसे असणं ही चुकीचं नाही. त्यांना पूर्णपणे स्वीकारण्यासारखं आहे", असे सोनम वांगचुक यांनी एका पॉडकास्टदरम्यान मते मांडली आहेत.

मला वाटते, त्यांना नक्कीच राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. मी त्यांचे बारकाईनं निरीक्षण केलं आहे. कदाचित त्यात काहीही गैर नाही. त्यांनी त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याचं मला त्यांनी सांगितलेलं नाही. हे माझे त्यांच्याबद्दलचे निरीक्षण आहे. त्यांना काहीही नको आहे, असे काही संत नाहीत-सामाजिक कार्यकर्ते, सोनम वांगचुक

पुढे वांगचुक म्हणाले,"राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणे चुकीचं नाही. अधिक तरुण नेत्यांनी राजकीय पक्षात सामील व्हावे किंवा स्वतःचे पक्ष स्थापन करावेत, अशी इच्छा असल्याचं सोनम वांगचुक यांनी सांगितलं. पर्यावरण अभ्यासक असलेल्या 59 वर्षीय वांगचुक यांनी सांगितलं की, जेव्हा ते विद्यार्थी चळवळीत सामील झाले, तेव्हा टीकाकारांनी 'सीजेपी'चे संस्थापक अभिजित दिपके हे 'आम आदमी पार्टी'मधून आल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्या गोष्टीनं काही फरक पडला नाही. कारण, पूर्वी एखाद्या राजकीय पक्षासोबत काम करण्यात मुळात काहीही चुकीचं नाही".

व्यासपीठाचा वापर राजकीय अजेंडासाठी नको- वांगचुक यांनी सांगितलं की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी जवळपास दोन महिने चाललेल्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्यासोबत काम केलं होतं. त्यांच्या मनात भविष्यासाठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्या तरी व्यासपीठाचा वापर कोणत्याही विशिष्ट पक्षाचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी केला जाणार नाही, हे त्यांनी निश्चित करावे.

गजनीसारखं विस्मरण झालं असावं-3 Idiots चित्रपटातील 'चतुर'ची भूमिका साकारणारा अभिनेता ओमी वैद्य यानं 'फुंसुख वांगडू' हे पात्र वांगचुक यांच्यापासून प्रेरित असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, अमीरनं हा दावा फेटाळून लावला होता. त्यावर वांगचुक यांनी प्रतिक्रिया देताना अमीरला टोला लगावला. वांगचुक म्हणाले, तो 'गजनी'च्या वेशभूषेत माझे भाषण पाहत होता. कदाचित त्या 'गजनी'च्या वेशभूषेत असल्यामुळेच त्याला 'शॉर्ट-टर्म मेमरी लॉस' (क्षणभर विस्मरण) झालं असावं. कदाचित 15 मिनिटांनंतरच तो आमची भेट विसरला असेल. त्यामुळे, मला याचे काहीच आश्चर्य वाटत नाही."

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TAGGED:

SONAM WANGCHUK
CJP POLITICAL AMBITIONS
JANTAR MANTAR PROTEST
सोनम वांगचुक
CJP FOUNDERS

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