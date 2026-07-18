'देश हुकूमशाही मार्गानं चाललाय', सोनम वांगचुक उपोषणावरुन विरोधकांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवून रुग्णालयात दाखल केलं आहे. यावरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : July 18, 2026 at 12:41 PM IST
मुंबई/नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणातील गैरव्यवहार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात आज गोंधळ झाला. उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरून हटवत सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईनंतर आंदोलनस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
या घडामोडींनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सोनम वांगचूक यांची मागणी रास्त असल्याचे म्हटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील ही सरकारची दडपशाही असल्याचं म्हणलं आहे. त्याचबरोबर आमदार रोहित पवार यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमधून सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून हटवल्याबद्दल केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करताना म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांची मागणी रास्त आहे. संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, ही त्यांची मागणी होती. मात्र, केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत होते. या आंदोलनात सरकारने आपली जबाबदारी काळजीपूर्वक पार पाडली नाही, उलट त्यांच्या मागणीत केवळ एकच मुद्दा नव्हता, तर इतरही अनेक विषयांचा समावेश होता.
"आंदोलन सुरू असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने प्रतिनिधीही त्यांना भेटण्यासाठी गेले होते. मात्र, आंदोलन दिल्लीत सुरू असतानाही सरकारमधील कोणीही त्यांना भेटण्यासाठी गेले नाही, यावरून केंद्र सरकार पूर्णपणे बेजबाबदारपणे वागत असल्याचे दिसते. ही सामूहिक मागणी आपल्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने वांगचुक यांना रुग्णालयात नेले. जरी सरकारने त्यांना अटक केली तरी हे आंदोलन थांबणार नाही, कारण त्यांची मागणी रास्त होती. हे प्रकरण इथेच थांबणार नाही, असा इशाराही शरद पवार यांनी दिला. तसंच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल आणि या विषयावर संसदेत चर्चा होईल," असंही ते म्हणाले.
संजय राऊत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "ही दडपशाहीच आहे. ज्या प्रश्नासाठी सोनम वांगचुक यांनी 21 दिवस उपोषण सुरू ठेवलं, त्या प्रश्नाचा निकाल सरकारने लावला नाही. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी त्यांचं उपोषण सुरू होतं. मात्र, त्यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी प्राणांची कुर्बानी देण्यास तयार असलेल्या वांगचुक यांना पोलिसांनी जोरजबरदस्तीने उचलून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. हा देश किती हुकूमशाही मार्गाने चाललाय, हे यातून दिसतं. सरकारला वांगचुक यांच्या प्राणाची इतकीच काळजी असती, तर उपोषण सुरू झाल्यानंतरच त्यांच्या मागण्यांबाबत भूमिका घेतली असती. मात्र, सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही."
"सोनम वांगचुक यांच्यावर दडपशाही करण्यामागचं दुसरं कारण म्हणजे आज नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राम मंदिर कथित गैरव्यवहाराविरोधात होणारा एल्गार आहे. त्या कार्यक्रमावरचं लक्ष वळवण्यासाठीच सोनम वांगचुक यांना दडपशाहीच्या मार्गाने अटक करून हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं," असा आरोपही राऊत यांनी केला.
आमदार रोहित पवार यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले, "निःस्वार्थी व्यक्ती आपल्या ध्येयापासून हटत नसल्याचे लक्षात येताच घाबरलेल्या केंद्र सरकारने ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून जबरदस्तीने हटवून रुग्णालयात दाखल केले. सरकारला यातून नेमका कोणता संदेश द्यायचा आहे? आंदोलन चिरडू, पण मागण्या मान्य करणार नाही, हा संदेश आहे का? निष्क्रिय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे."