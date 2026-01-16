आंदेकरांच्या सोनाली, लक्ष्मी यांनी तुरुंगातून लढवली निवडणूक; माजी आमदाराच्या पत्नीला केलं पराभूत
आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात जेलमध्ये असलेल्या सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर या दोघींनी पुणे महानगरपालिका निवडणूक लढवली होती. यात दोघींचा विजय झाला आहे.
Published : January 16, 2026 at 6:35 PM IST
पुणे : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान झालं. मतदानाचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. यंदाची महानगरपालिका नगरपालिका निवडणूक विविध कारणांनी चर्चेत आली आहे. त्यापैकी प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांना महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती. प्रभाग क्रमांक 23 मधून सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत दोंघीचा विजय झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णयावर झाली होती टीका : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होत आहे. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला कौल दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा झाली होती ती म्हणजे कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांच्या कुटुंबियांना दिलेल्या उमेदवारीची. पुणे महानगरपालिकामधील प्रभाग क्रमांक 23 मधून कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना उमेदवारी दिल्यानं अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर अनेकांनी जोरदार टीका केली होती. परंतु जेलमधून पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक लढवणाऱ्या सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर यांचा विजय झाला आहे.
आंदेकरांनी केला भावनिक प्रचार : पुणे महापालिकेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मित्र पक्षाकडून कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याची भावजय लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि वनराज आंदेकर याची पत्नी सोनाली वनराज आंदेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. आंदेकर कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्यात आल्यानं या निर्णयावर जोरदार टीका होत होती. लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर जेलमध्ये असताना आंदेकर कुटुंबीयांकडून प्रचार केला जात होता. हा प्रचार त्यांच्या कुटुंबीयांकडून भावनिक मुद्दा घेऊन केला जात होता.
रवींद्र धंगेकरांच्या पत्नीचा पराभव : प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये आंदेकर विरुद्ध रविंद्र धंगेकर अशी लढत होती. या प्रभागात रविंद्र धंगेकर यांची पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांच्याकडून आंदेकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. गुरुवारी झालेल्या मतमोजणीत सोनाली आंदेकर या 3,228 मतांनी तर लक्ष्मी आंदेकर 140 मतांनी विजयी झाल्या आहेत.
