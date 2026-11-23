गोकुळ माजी अध्यक्षाच्या मुलाने दुचाकी स्वारांना उडवले; दोघांचा मृत्यू, कोल्हापुरात ड्रिंक अँड ड्राईव्हचा थरार
उमेश आणि गणेश पाथरूट यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजितसिंह पाटील यांचे पुत्र पद्मसिंह पाटील याला राजारामपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलय.
Published : November 23, 2026 at 3:05 PM IST
कोल्हापूर - मद्यधुंद अवस्थेत बेभान वेगाने कार चालवून रस्त्याने जाणाऱ्या दोघांच्या मृत्यूप्रकरणी कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजीतसिंह पाटील यांचे पुत्र पद्मसिंह पाटील यांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली. रविवारी मध्यरात्री शिवाजी विद्यापीठ ते शाहू टोल नाका रस्त्यावर झालेल्या या ड्रिंक अँड ड्राईव्ह अपघातात दोघांना जीव गमवावा लागला आहे. याप्रकरणी पद्मसिंह रणजीतसिंह पाटील रा. कृपलानी हॉस्पिटल जवळ ताराबाई पार्क कोल्हापूर यांना राजारामपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
याप्रकरणी राजारामपुरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी मध्यरात्री कोल्हापुरातील पाथरूड गल्ली सायबर चौक येथे राहणारे उमेश आणि गणेश पाथरूट शिवाजी विद्यापीठ परिसरात जेवण्यासाठी गेले होते. यावेळी शिवाजी विद्यापीठ रोडवरून शाहू टोलनाक्याकडे पद्मसिंह पाटील आपली इलेक्ट्रिक चारचाकी घेऊन जात असताना भरधाव वेगाने त्यांच्या कारने दुचाकीवरील उमेश आणि गणेश पाथरूड यांना जोराची धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील दोघेही सुमारे पंधरा फूट हवेत उडाले, गंभीर जखमी झालेल्या अवस्थेत दोघांनाही कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र अतिरक्तस्त्राव झाल्याने दोघांचाही मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. याप्रकरणी तत्काळ कारचालक पद्मसिंह रणजीतसिंह पाटील याला राजारामपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मद्यप्राशन करून गाडी चालवत असल्याचं प्राथमिक तपासात नमूद करण्यात आलं असून पाटील याला आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे.
हातावरील संसार एका क्षणात उद्ध्वस्त - कोल्हापुरातील सायबर चौक जवळील पाथरूड गल्लीत राहणारे गणेश आणि उमेश पाथरूट हे दगडापासून मूर्ती बनवण्याचं पारंपरिक काम करतात, घरची हलाखीची परिस्थिती असल्यानं दोघांचीही कुटुंबं गणेश आणि उमेश यांच्यावरच अवलंबून होती पण रविवारी मध्यरात्री झालेल्या अपघातात कुटुंबाचा आधारच गमावल्याने दोघांचेही संसार उघड्यावर पडले आहेत. गणेश आणि उमेश दोघांचीही लहान मुलं असल्यामुळे मध्यरात्री झालेल्या अपघातात मृत्यू पावलेल्या दोघांबद्दल कोल्हापूर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
आज न्यायालयात हजर करणार - उमेश आणि गणेश पाथरूट यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजितसिंह पाटील यांचे पुत्र पद्मसिंह पाटील याला राजारामपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून आज त्याला न्यायालयासमोर उभे केलं जाणार आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास राजारामपुरी पोलीस करत असल्याची माहिती प्रभारी पोलीस निरीक्षक संतोष डोके यांनी दिली.
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