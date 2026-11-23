भाजपा नगरसेवकाच्या अल्पवयीन मुलाने रेसच्या नादात कुटुंबावर घातली गाडी? पती पत्नी ठार, माजलगावमध्ये गुन्हा दाखल
अपघातात प्रल्हाद श्रीपतराव गायकवाड आणि सुनीता प्रल्हाद गायकवाड या पती-पत्नीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचं थरारक सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आलेलं आहे.
Published : November 23, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 7:26 PM IST
बीड - माजलगाव शहरातील गढी रोडवरील सौभाग्य मंगल कार्यालयासमोर भरधाव क्रेटा कारने दुचाकीला जोराची धडक दिली होती. ही घटना 20 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी साडेतीनच्या सुमारास घडली होती. या अपघातात प्रल्हाद श्रीपतराव गायकवाड आणि सुनीता प्रल्हाद गायकवाड या पती-पत्नीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचं थरारक सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आलेलं आहे. यामध्ये माजलगाव येथील भाजपा नगरसेवक दिलीप मेंडके यांचा अल्पवयीन मुलगा काही तरुणांना घेऊन क्रेटा गाडी चालवत जात होता. यावेळी तरुणांची गाड्यांची रेस लागली या रेसच्या नादातच हा अपघात घडल्याची चर्चा आहे. माजलगाव शहर पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू आहे.
माझा मुलगा गाडी चालवत नव्हता - माजलगाव येथील झालेल्या अपघात प्रकरणात आता ट्विस्ट आला आहे. ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, तो गाडीच चालवत नव्हता तर दुसराच गाडी चालवत असल्याचं भाजपा नगरसेवक दीपक मेंडके यांनी सांगितलं आहे. याच्या पुराव्यासाठी त्यांनी एक व्हिडिओ देखील दिला असून, यामुळे आता या प्रकरणात पोलीस काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दीपक मेंडके म्हणाले की, अपघातावेळी दुसरी व्यक्ती गाडी चालवत होती. माझा मुलगा शेजारच्या सीटवर बसला होता. गाडी चालवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल न करता माझ्या मुलावर केला. मी नगरसेवक आहे, माझी पत्नी नगरसेवक आहे. मला राजकीय द्वेषातून बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. गाडी चालवणाऱ्याने स्वतः पोलीस ठाण्यात येऊन जबाब दिला आहे. मी पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. पोलिसांनी अधिक तपास करायला हवा.
या प्रकरणात जी माहिती समोर आली त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता पंचनामा तसंच जबाब नोंदवल्यानंतर जी काही माहिती समोर येईल त्यानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करणार आहोत. गाडी कोण चालवत होते. याबाबत देखील काही गोष्टी समोर येत असून वरिष्ठांशी चर्चा करून, सर्व बाबींचा तपास करून पुढील कार्यवाही करणार असल्याचं माजलगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक धनंजय ढोणे यांनी सांगितलं.