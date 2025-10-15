मातृहत्येच्या घटनेनं कोल्हापूर हादरलं; दारूसाठी पैसे न दिल्यामुळं मुलानं केली आईची हत्या
दारूसाठी पैसे न दिल्यामुळं मुलानं आईचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आलाय. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल होत पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली.
कोल्हापूर : दारूच्या व्यसनानं मानवी संवेदना हिरावून घेतल्याचं आणखी एक उदाहरण कोल्हापुरात पहायला मिळालं. शहराच्या मध्य वस्तीत असलेल्या साळुंखे पार्क परिसरात एका तरुणानं दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून स्वतःच्या आईचा खून केल्याची घटना बुधवारी पहाटे उघडकीस आली. या घटनेनं परिसरात संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहेत.
हल्ल्यात आईचा जागीच मृत्यू : राजारामपुरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत स्त्रीचे नाव सावित्रीबाई अरुण निकम (वय 53) असून त्यांचा सावत्र मुलगा विजय अरुण निकम (वय 30, रा. साळुंखे पार्क, राजारामपुरी) हा संशयित आरोपी आहे. पहाटे साडेसहाच्या सुमारास विजयनं आईकडं दारूसाठी पैसे मागितले. यावेळी सावित्रीबाईंनी त्याला पैसै देण्यास नकार दिला. त्यानंतर रागाच्या भरात विजयनं आईवर हल्ला केला. यात सावित्रीबाईंचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनास्थळावर पोलिसांची धाव : सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पोलीस नियंत्रण कक्षाला 112 या आपत्कालीन क्रमांकाद्वारे घटनेची माहिती मिळाली. घटनेची माहिती समजल्यानंतर राजारामपुरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ घटनास्थळी तातडीनं पोहोचले. पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भारत साळुंखे आणि डीवायएसपी आप्पासो पवार यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. पोलिसांनी विजय निकमला घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलं असून प्राथमिक चौकशीत त्यानं गुन्ह्याची कबुली दिली. याप्रकरणी विजयवर गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
व्यसनामुळे घरातच रक्तपात : विजय निकम दारूच्या आहारी गेल्याचं पोलिसांच्या चौकशीत समोर आलं. दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं व्यसन आणि सततच्या वादांनी अखेर घरातील शांतता संपुष्टात आली. दारूसाठी पैशांवरून झालेला वाद अखेर मातृहत्येत परिवर्तित झाला. सावित्रीबाईंच्या मृत्यूनंतर परिसरातील महिलांनी दु:ख व्यक्त करत व्यसनाधीनतेविरोधात तीव्र नाराजी दर्शवली.
पोलिसांचं समाजाला आवाहन : "दारूच्या व्यसनामुळं समाजात उभे राहत असलेले कौटुंबिक क्लेश आणि हिंसाचार गंभीर आहेत. नागरिकांनी व्यसनमुक्ती मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. घटनास्थळी पोहोचल्यावर आम्हाला सावित्रीबाई मृतावस्थेत आढळल्या. आरोपीला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरु आहे," अशी प्रतिक्रिया सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भारत साळुंखे यांनी दिली.
परिसरात हळहळ आणि संताप : या घटनेची माहिती समजताच साळुंखे पार्क परिसरातील नागरिक एकत्र जमले. आईचा जीव घेणाऱ्या मुलाच्या निर्दयी कृत्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. "दारूचं व्यसन केवळ व्यक्तीचं नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करतं. या घटनेनं प्रत्येक पालक व तरुणाला जाग आणणारा धडा घ्यायला हवा," अशी भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली.
