कोल्हापूर : घरवाटणीच्या वादातून मुलानं स्वत:च्या आई-वडिलांना संपवलं; खून करून आरोपी पोलीस ठाण्यात हजर

कोल्हापुरातून एक अतिशय भयानक घटना समोर आली आहे. हुपरी गावात एका मुलानं स्वत:च्या आई वडिलांची हत्या केली आहे.

घटनास्थळी पोलिसांची टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 1:53 PM IST

कोल्हापूर : घरगुती वादाचे कधीकधी एकदम गंभीर परिणाम पाहायला मिळतात. अशीच एक घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरीमध्ये घडली आहे. घरवाटणीच्या वादातून मुलानं जन्मदात्या आई वडिलांची अत्यंत क्रूर पद्धतीनं हत्या केली आहे. या दुहेरी खून प्रकरणामुळे हुपरीसह कोल्हापूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

घर वाटणीच्या वादातून हत्या : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील हुपरी इथं शुक्रवारी (19 डिसेंबर) पहाटे घडलेल्या दुहेरी हत्येच्या घटनेमुळे परिसर हादरला आहे. घरवाटणीच्या वादातून एकुलत्या एका मुलानं आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची भयानक पद्धतीनं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना महावीर नगर परिसरात उघडकीस आली. घटनेनंतर आरोपी स्वतःहून पोलीस ठाण्यात हजर झाला आणि गुन्ह्याची कबुली दिली. हुपरीमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.


कौटुंबिक वादाचा भयानक अंत : मृतांमध्ये विजयमाला नारायण भोसले (वय 70) आणि नारायण गणपतराव भोसले (वय 78) या दाम्पत्याचा समावेश आहे. या दुहेरी खुनाचा आरोप त्यांचा मुलगा सुनील नारायण भोसले (वय 48) याच्यावर असून, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून घराच्या वाटणीसंबंधी कुटुंबात वाद सुरू होता. यामुळे सुनील आणि त्याच्या आई-वडिलांमध्ये सतत खटके उडत होते. अशा स्थितीत शुक्रवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास सुनीलनं झोपलेल्या वडिलांच्या डोक्यावर काठी आणि दगडानं अनेक वार केले. त्यानंतर खिडकीची काच फोडून त्यांच्या हाताची नस कापली. यामध्ये वडिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. काही वेळानंतर घरात आलेल्या आई विजयमाला यांनाही त्यानं काचेच्या तुकड्यानं मारहाण करत त्यांच्याही हाताची नस कापली, यात त्यांचाही जागीच मृत्यू झाला.


आरोपी स्वतःहून पोलीस ठाण्यात हजर : आई-वडिलांना संपवल्यानंतर संशयीत सुनील घराबाहेर पडला आणि काही वेळानंतर थेट हुपरी पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याची माहिती दिली. यानंतर पोलीस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम शिंदे यांच्यासह पथक तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलं. फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या तज्ज्ञांनी घटनास्थळावरून ठसे, रक्ताचे नमुने, शस्त्र आणि काचेचे तुकडे यांसारखे पुरावे संकलित केले. यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात हलवण्यात आला.



सुनीलची चौकशी सुरू : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, घरवाटणीव्यतिरिक्त सुनीलवर मानसिक तणाव आणि व्यक्तिगत नाराजीचा परिणामही असल्याची शक्यता तपासात लक्षात घेण्यात आली आहे. त्याची सखोल चौकशी सुरू असून, हत्येमागील नेमकं कारण तपासांती स्पष्ट होईल, असं पोलीस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे यांनी सांगितलं.



परिसरात भीती आणि संतापाचं वातावरण : भोसले कुटुंब हे हुपरीत सर्वसामान्य आणि शांत स्वभावाचं म्हणून ओळखलं जायचं. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून नागरिकांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल संताप आणि हळहळ व्यक्त केली आहे.

