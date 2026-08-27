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धक्कादायक! श्रावणात दारू पिऊन मटण मागितलं; वडिलांच्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू

श्रावणात मांसाहार करत नसल्याचं सांगितल्यानंतरसुद्धा मुलाने हट्ट धरला. यानंतर वादावादीत त्याच्या वडिलांनी तोंडावर आणि डोक्यावर जबर मारहाण केली. या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू झाला.

मृत महेश भागवत गायकवाड
मृत महेश भागवत गायकवाड (ETV Bharat/File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 9:56 PM IST

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पुणे - सध्या पवित्र श्रावण महिना सुरू असून या श्रावण महिन्यात मांसाहार करणं अपवित्र मानलं जातं. असं असताना पुण्यातील वारजे माळवाडी भागात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. श्रावण महिन्यात मुलाने दारू पिऊन घरी आल्यावर मांसाहरी जेवण मागितल्यानं घरात झालेल्या भांडणात वडिलांनी केलेल्या मारहाणीत 30 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.



या प्रकरणी महेश भागवत गायकवाड असं खून झालेल्या 30 वर्षीय तरुणाचं नाव असून पुण्यातील वारजे पोलीस स्टेशन येथे महेशच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीवरून वडील भागवत सूर्यभान गायकवाड (वय 64) आणि आई पार्वती भागवत गायकवाड (वय 60) या दोघांना अटक केली आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 24 ऑगस्ट रोजी पुण्यात वारजे माळवाडी परिसरातील रामनगर परिसरात रात्री 10.30 ते पहाटे 4 दरम्यान घडली असून मृत मुलगा महेश भागवत याचा 10 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. मात्र तो कुठले काम करत नव्हता आणि त्याला दारूचं व्यसन होतं आणि या दारूच्या व्यसनाने त्याचा पत्नी सोबत सतत होणाऱ्या भांडणाने तिने देखील त्याला घटस्फोट दिला होता. यानंतर तो आई वडिलांकडे जेवायला जाऊ लागला आणि घरात देखील त्याच वाद होऊ लागला. सध्या श्रावण महिना सुरू असल्याने घरी मांसाहार बनवून देत नसल्याने त्यांच्यात अनेकवेळा यापूर्वीसुद्धा वाद झाले 24 ऑगस्ट रोजी रात्री 10.30 वाजण्याचा सुमारास महेश दारु पिऊन घरी आला आणि त्याने मांसाहारची मागणी केली. मात्र श्रावण सुरू असल्याने घरात मांसाहार करत नसल्याचं सांगितल्यानंतरसुद्धा त्याने हट्ट धरला. या हट्टाचं रुपांतर वादावादी मध्ये झालं आणि त्याच्या वडिलांनी महेशच्या तोंडावर आणि डोक्यावर जबर मारहाण केली. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. आपला मुलगा मारहाणीत दगावला गेल्याची माहिती असतानासुद्धा आईने मात्र पतीला वाचवण्यासाठी ही बाब कोणाच्याही लक्षात आणून दिली नाही आणि घटनास्थळावरून पुरावे सुद्धा नष्ट केले. पोलिसांच्या तपासात याबाबत संपूर्ण माहिती समोर आल्यानंतर आई-वडिलांना पोलिसांनी अटक केली असून अधिक तपास सुरू आहे.

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TAGGED:

SON DIES BEATING BY FATHER
श्रावणात दारू पिऊन मटण
वडिलांच्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू
महेश भागवत गायकवाड
SON DIES BEATING BY FATHER

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