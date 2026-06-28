आईचं आजारानं निधन, धक्का सहन न झाल्यानं मुलानंही संपवलं जीवन, पुण्यातील धक्कादायक घटना
आईच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने मुलानंही आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली.
Published : June 28, 2026 at 9:57 PM IST
पुणे - आई आणि मुलाचं रक्ताचं अतूट नातं असतं. लहानपणी बोटाला धरुन चालायला शिकवणारीही आईच असते. आई आणि मुलाच्या अतूट नात्याचे अनेक उदाहरणं पाहिली आहेत. मात्र, पुण्यात एक मन हेलावणारी घटना घडली आहे. शहरातील पर्वती दर्शन येथे आजारी असलेल्या आईचा मृत्यू झाला. हा धक्का सहन न झाल्याने 22 वर्षीय मुलाने घरात आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
मंदा दोडके (वय 50) आणि साहिल गणेश दोडके (वय 25, दोघे रा. पर्वती दर्शन) अशी त्यांची नावं असून, ते पुण्यातील पर्वती दर्शन येथे राहायला होते.
काय आहे नेमकी घटना? - याबाबत अधिक माहिती अशी की, मंदा दोडके या ज्येष्ठ रुग्णांच्या सेवाशुश्रुषेचे काम करत होत्या. त्यांना एक मुलगा आणि चार मुली असून, साहिल असं मुलाचं नाव आहे. तो सर्वात लहान होता. साहिल पहाटे उठून लोकांच्या घरी दुधाच्या पिशव्या टाकून लिफ्ट दुरुस्तीची कामं करत होता. मंदा दोडके यांना गुरुवारी पहाटे अर्धांगवायूचा तीव्र झटका आला आणि तेव्हा साहिलने त्यांना उपचारासाठी तातडीनं संसून रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्याच्या आईचं निधन झालं.
मुलानं आईला रुग्णालयात दाखल केलं. तिच्यासाठी मुलानं देवाकडं प्रार्थनाही केली. मात्र, नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. उपचारादरम्यान आईचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुलाला समजली. खूप प्रयत्न करुनही आईला वाचवू न शकल्याची खंत मुलाच्या मनात राहिली व त्यानंही आईबरोबरच एक्झिट घेतली.
दोघांवर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार - आईला वाचवू न शकल्याचं दुःख त्याला होतं. त्यानं तातडीनं घर गाठत आत्महत्या केली. या घटनेनंतर या माय-लेकरावर पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा - दुहेरी हत्याकांड, घरात आई व मुलीचा मृतदेह आढळल्यामुळं खळबळ!