मावळच्या प्रचारात शब्दयुद्ध! भाजपा उमेदवारावर 'गावगुंड' असल्याचा ठपका

सोमाटणे पंचायत समिती गणात भाजपानं दिलेल्या उमेदवारावर आमदार सुनील शेळके यांनी थेट 'गावगुंड' असा उल्लेख करत भाजपावर जोरदार टीका केली.

आमदार सुनील शेळके (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापत आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी जसजशी जवळ येत आहे तसतसं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मावळच्या ग्रामीण विकासाची धुरा कुणाच्या हाती जाणार, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही अधिक धारदार : निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षानं आघाडी घेतली आहे. अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांचा झंझावाती प्रचार सुरू आहे. सोमाटणे–चांदखेड जिल्हा परिषद गट तसंच पंचायत समितीचे उमेदवार मनिषा मुऱ्हे, साहेबराव कारके आणि सुनिता येवले यांच्या प्रचार सभांना ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या सभांमध्ये महिला सक्षमीकरण, स्थानिक पातळीवरील विकास, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. सर्वांगीण विकासाचा संकल्प घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद विजयाची चाहूल देणारा असल्याचा दावा महायुतीकडून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रचाराच्या ओघात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही अधिक धारदार झाले आहेत.

...तर गावाला उपसभापती पद देणार : सोमाटणे पंचायत समिती गणात भाजपाने दिलेल्या उमेदवारावर आमदार सुनील शेळके यांनी थेट 'गावगुंड' असा उल्लेख करत भाजपावर जोरदार टीका केली. यामुळं परिसरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापलं आहे. तर चांदखेड–सोमाटणे गणाचे उमेदवार साहेबराव कारके यांच्या प्रचारादरम्यान बोलताना आमदार शेळके यांनी मोठी घोषणा केली. कारके यांना निवडून दिल्यास उपसभापती पद या गावाला मिळवून देण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.

अपेक्षित विकास झाला नाही, तर... : "मी केवळ विकासाच्या मुद्द्यावरच तुमच्याकडं मतं मागतो. जर माझ्या आमदारकीच्या कार्यकाळात अपेक्षित विकास झाला नाही, तर 2029 च्या आमदारकीच्या निवडणुकीत मी पुन्हा मते मागायला येणार नाही," असं आमदार सुनील शेळके म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्याची मावळ तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू आहे.

  • 'मिनी विधानसभा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे मावळच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली असून, अखेर मावळच्या मतदारांचा कौल कुणाच्या बाजूने झुकतो," असं आमदार सुनील शेळके म्हणाले.

