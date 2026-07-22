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भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज, 342 अधिकारी आणि 3528 अंमलदारांची नेमणूक

आषाढी एकादशीनिमित्ताने पंढरपुर शहरात मोठ्या प्रमाणात भाविकांची रीघ पाहायला मिळणार आहे. या वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सोलापूर पोलिसांची संपूर्ण तयारी झाली आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 3:54 PM IST

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सोलापूर : वारकऱ्यांना आषाढी एकादशीचे वेध लागले आहेत. आषाढी एकादशीला आता काही तास बाकी आहेत. शनिवारी 25 जुलैला आषाढी एकादशी साजरी करण्यात येणार आहे. एकादशी निमित्ताने पंढरपुरात भक्तांचा मेळा भरणार आहे. या वारीदरम्यान असंख्य वारकरी भक्त संतांच्या पादुकांचं दर्शन घेतात. तर काही शेवटपर्यंत पंढरपुरात जाऊन विठुरायाचं दर्शन घेऊन माघारी परततात. या वारकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जातात. तसेच काही सुविधा पुरवण्यात येतात. वारीला जाणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

पोलीस यंत्रणा सज्ज : भाविकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच वारी निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी यंत्रणा सज्ज झालीय. सोलापूर पोलीस प्रशासनाने कंबर कसलीय. आषाढी वारीत वारकरी तसेच स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. सुरक्षेसाठी आणि वाहतुक नियत्रंणासाठी तब्बल 342 अधिकारी आणि 3 हजार 528 अंमलदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये 1 पोलीस अधिक्षक, 4 अप्पर पोलीस अधिक्षक, 22 पोलीस उपअधिक्षक, 53 पोलीस निरीक्षक, 263 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक-पोलीस उपनिरीक्षक, 3 हजार 528 पोलीस अंमलदार, 3 हजार 110 होमगार्ड, 07 एसआरपीएफ कंपनी, 10 बीडीएस पथकं, आरसीपीचं 1 पथक, क्युआरटी 3 पथके आणि आपत्‍कालिन परिस्थिती हातळण्यासाठी प्रशिक्षित 16 कार्ट पथकं नियुक्त करण्यात आली आहेत. तसेच जलप्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण राहण्यासाठी जलसंपदा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या वतीने 10 ठिकाणी पथकं स्थापन करण्यात आली आहेत.

सीसीटीव्हीची नजर : वारी कालावधीत गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नदीपात्र, 65 एकर, महाव्दार, महाव्दार घाट, पत्राशेड यासह आदी ठिकाणी 46 वॉच टॉवर उभारण्यात आले आहेत. वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि चोरी रोखण्यासाठी माऊली स्कॉडची स्थापन करण्यात आलीय. या स्कॉडमध्ये वारकरी आणि साध्या वेशात पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच सुमारे 352 सीसीटीव्ही कॅमेरॅच्या माध्यमातून देखील लक्ष ठेवलं जाणार आहे. वारकऱ्यांच्या मदतीसाठी सावरकर चौक, शिवाजी चौक, चंद्रभागा वाळवंट तसेच अंबाबाई पटांगण या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र पोलीस मदत केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. वारकरी भाविकांना आवश्यक सूचना देण्यासाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.

जड वाहतुक शहराबाहेरुन : वारी कालावधीत वाहतूक कोंडीमुळे भाविकांची गैरसोय टाळता यावी यासाठी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशाने जड वाहतुक शहराबाहेरुन वळवण्यात आली आहे. तसेच वाहतुक नियमनासाठी 13 ठिकाणी डायव्हरजन पॉईंट सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर खाजगी वाहनांसाठी शहरात आणि शहराबाहेर 17 ठिकाणी वाहनतळ व्यवस्था करण्यात आली आहे. वारकरी भाविकांनी सुरक्षेसाठी तसेच वारी सुरक्षित पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन सहाकार्य करावे असं, आवाहनही सहाय्यक पोलीस अधीक्षक प्रशांत डगळे यांनी केलं आहे.

Last Updated : July 22, 2026 at 3:54 PM IST

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आषाढी एकादशी
SOLPUR POLICE

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