'सोलर प्रकल्पांमुळं उद्योगांचे वीज दर भविष्यात कमी होतील' राज्याचे सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांची माहिती
छत्रपती संभाजीनगर इथं मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए) तर्फे आयोजित ‘सहाव्या सीईओ कॉन्क्लेव्ह 2025’ चं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : November 21, 2025 at 6:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : उद्योगांना मिळणाऱ्या विजेचे दर लवकरच कमी होतील, असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाचे गुंतवणूक आणि धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी व्यक्त केला. छत्रपती संभाजीनगर इथं मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए) तर्फे आयोजित सहाव्या ‘सीईओ कॉन्क्लेव्ह 2025’ चं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मराठवाड्यातील भविष्यातील विकासदिशेबद्दल भूमिका मांडली. यानंतर त्यांनी उपस्थित उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी काही उद्योजकांनी शहराचा विकास तसंच घोषणा झालेल्या परंतु रखडलेल्या प्रकल्पांविषयीची विचारणा केली. त्यावेळी येणाऱ्या उद्योगांना प्रत्येक विभागातील सोयीसुविधांची माहिती आहे, मात्र सरकार सकारात्मक बदल करेल, असा विश्वास असल्यानं गुंतवणूक होत असल्याचं कौस्तुभ धवसे यांनी सांगितलं.
विजेचे दर नियंत्रणात येणार : "राज्यातील वीज अधिक असल्याचं उद्योजक नेहमी म्हणतात, मात्र शेतकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या विजेच्या साडेतेरा हजार कोटींच्या सबसिडीचा भार असल्यानं औद्योगिक वीज दरांवर परिणाम होतो. उद्योजक गुजरात आणि इतर राज्यामधील विजेच्या दरांची तुलना करतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये अडचण लक्षात घेऊन त्यावर काम करायला सुरुवात केली होती. मात्र नंतर सरकार बदललं आणि त्यांनी याविषयाला गांभीर्यानं घेतलं नाही. आता पुन्हा एकदा सोलरबाबत कामाला सुरुवात केली असून सोलर प्रकल्पांमुळं येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणं शक्य होऊ शकतं. शेती विषयक फिडर वेगळे करण्यात येत आहेत, आताच दर कमी करण्यास सुरुवात झाली असून 2026 पर्यंत मोठा बदल दिसणार आहे. 2030 पर्यंत 84 गिगा वॅट वीजनिर्मिती सोलरवर होईल," अशी माहिती महाराष्ट्र शासनाचे गुंतवणूक आणि धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी दिली.
येणाऱ्या उद्योगांना परिस्थितीची जाणीव : "राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. ज्यामध्ये वेगवगेळ्या औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जेएसडब्लू, किर्लोस्कर सारख्या कंपन्यांसोबत प्राथमिक करार झाले आहेत. उद्योजकांच्या सोयीसुविधांबाबत अनेक तक्रारी आहेत. नवीन उद्योग कसे येतील याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र औद्योगिक वसाहती आणि येथील सुविधांबाबत उद्योगांना माहिती आहे. सरकारबाबत त्यांना विश्वास असून लवकरच चांगल्या सुविधा मिळतील. याची त्यांना खात्री असल्यानं नवीन उद्योजक राज्यात येण्यास तयार आहेत, असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाचे गुंतवणूक आणि धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी व्यक्त केला.
माल वाहतूक व्यवस्था होणार चांगली : मराठवाड्यासाठी जालना ड्रायपोर्ट आणि इंटरनॅशनल कनव्हेन्शन सेंटर हे महत्वाचे प्रकल्प आहेत. या संदर्भात विचारणा झाल्यावर माल वाहतूक सर्वात महत्वाचा विषय आहे. जालना येथील ड्रायपोर्ट सर्वात मोठे असून ते लवकरच सुरू होणार आहेत. इतर ड्रायपोर्टचीही घोषणा करणार असून कनव्हेन्शन सेंटरचा पाठपुरावा सुरू आहे. समृद्धी महामार्गामुळं मालवाहतूक सुलभ झाली असून काही ठिकाणी अजून ड्रायपोर्ट उपलब्ध होतील. त्यामुळं व्यापार सुलभ होईल असं देखील त्यांनी सांगितलं.
