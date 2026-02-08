सोलापूर- पुणे महामार्गावरच्या ढाब्यामध्ये आढळल्या ईव्हीएम मशीन; कार्यकर्त्यांचा ठिय्या; निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काय म्हटलं?
सोलापूरमधील मोहोळ इथल्या ढाब्यावर ईव्हीएम मशीन आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. त्यामुळं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत विविध चर्चा होत आहेत.
सोलापूर : सोलापूर-पुणे महामार्गावर असलेल्या मोहोळजवळील एका ढाब्यावर रात्री 11 वाजता दोन ईव्हीएम मशीन आढळल्याची घटना घडली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक काळात ईव्हीएम मशीन एका धाब्यावर आढळूल्यानं सोलापुरात खळबळ उडाली आहे. सोलापूर- पुणे महामार्गावरील ईव्हीएम मशीन सापडलेल्या ढाब्यासमोर रात्री उशिरापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या मांडला.
ईव्हीएम मशीन सोलापूर-पुणे महामार्गावर आढळून आल्यानं हाय व्होल्टेज ड्रामा पहावयास मिळाला. या प्रकाराची माहिती मिळताच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. प्रशासनानं या ईव्हीएम मशीन राखीव असल्याचा दावा केला आहे.
अतिरिक्त मशीन आहेत; निवडणूक अधिकारी : ढाब्याबाहेर ठिय्या मांडलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आल्याशिवाय उठणार नाही, असं म्हणत गोंधळ घातला होता. ईव्हीएम मशीन धाब्यावर असल्याची माहिती मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तिथं जाऊन शहानिशा केली. तिथं निवडणूक अधिकाऱ्यांना आणि पोलीस प्रशासनाला बोलावून घेत जाब विचारला. निवडणूक अधिकारी सीमा होळकर यांनी सांगितलं की, या ईव्हीएम मशीन राखीव अथवा अतिरिक्त आहेत.
निवडणूक अधिकारी, पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले : सोलापूर- पुणे महामार्गावर स्वराज्य ढाब्यावर ईव्हीएम मशीन असल्याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांच्यासह पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झालं. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी सीमा होळकर, नायब तहसीलदार अनिल शहापुरे, नायब तहसीलदार सुधाकर धाईजे, संदेश भोसले, यांच्यासह निवडणुकीची पूर्ण टीम घटनास्थळी दाखल झाली होती.
दोन्ही मशीन अतिरिक्त असल्याचा दावा : ढाब्यावर सापडलेल्या दोन्ही मशीन या झोनल अधिकाऱ्यांकडं होत्या. त्या दोन्ही पेट्या अतिरिक्त होत्या. मतदानासाठी त्या मशीन वापरल्या नव्हत्या, असा दावा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दोन्ही पेट्या पोलीस ठाण्याकडं घेऊन जाऊ असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. कार्यकर्ते मशीन देण्यात तयार नव्हते. मोहोळ परिसरातील कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळं तासाहून अधिक काळ गोंधळ सुरू होता. काही वेळानं पोलिसांनी दोन्ही मशीन जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवून दिल्या.
