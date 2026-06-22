सोलापूर विधान परिषद निवडणूकीत भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊतांचा विजय, इगोमुळे बिनविरोध न झाल्याची विरोधकांवर टीका
सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी दणदणीत विजय संपादन केला आहे.
Published : June 22, 2026 at 11:23 AM IST
सोलापूर : बार्शीचे राजेंद्र राऊत यांचा विधान परिषद निवडणुकीत 365 मतांनी विजय झाला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत देशमुख यांना फक्त 118 मतं पडली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. विजयी झाल्यानंतर राजेंद्र राऊत यांनी मोहिते पाटलांचे नाव न घेता थेट टीका केली. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निवडणुकीत स्वतः लक्ष घालत, पूर्ण ताकद लावली होती.
इगोमुळे सोलापुरात विधान परिषद निवडणूक लागली - विजयी उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "ही निवडणुक बिनविरोध करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला होता, मात्र काही लोकांच्या इगोमुळे विधान परिषद निवडणूक लागली. 'इतका इगो आणि मुझे गीनो' असे चित्र वसंत देशमुखांना पुढे करून दाखवण्यात आले होते. एवढी खुमखुमी होती तर स्वतःच्या घरातला उमेदवार या निवडणुकीत द्यायचा होता. 118 मतं देखील पडली नसती."
भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचा 365 मतांनी विजय - सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी दणदणीत विजय संपादन केला आहे. राऊत यांना एकूण 483 मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार वसंतराव देशमुख यांना 118 मते मिळाली. मतमोजणीनंतर राजेंद्र राऊत यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर 365 मतांची निर्णायक आघाडी घेत विजय मिळवला. या निवडणुकीत 13 मते अवैध ठरली. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीत भाजपाने आपले वर्चस्व कायम राखत विजयाचा झेंडा फडकवला आहे.