प्रियकरासाठी प्रेयसीनं रचला बनावट सामूहिक बलात्काराचा कट, भांडाफोड होताच दोघांवर गुन्हा दाखल

प्रियकरासाठी प्रेयसीनं सामूहिक बलात्काराचा कट रचला. मात्र, उलट या दोघांवरच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

घटनेबद्दल पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सोलापूरचे पोलीस आयुक्त (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 9:11 AM IST

सोलापूर - सोलापुरात एका प्रेयसीनं प्रियकरसाठी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात खोटी तक्रार दिली. सामूहिक बलात्कार झाल्याची खोटी तक्रार दाखल केली होती .प्रियकराला दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात कोर्टानं जामीन देण्यास नकार दिल्यानं त्याला वाचवण्यासाठी प्रेयसीनं चक्क आपल्यावर चार जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याचा बनाव केला. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर मात्र सारं खोटं असल्याचं स्पष्ट झालं.

प्रेयसी-प्रियकरावरच गुन्हा दाखल - पोलिसांनी खोटी तक्रार देण्यासाठी आलेली प्रेयसी व तिचा प्रियकर समीर (वय २८, रा. कुमठा) यांच्यावरच उलट गुन्हा दाखल केला, अशी माहिती पोलीस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रियकराला वाचवण्यासाठी प्रेयसीने रचला कट - प्रियकर आणि प्रेयसीला सोलापूर पोलिसांनी अटक करून रविवारी कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. प्रेयसी मुलीचे पदव्यूत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. ती ब्युटीपार्लर चालवते. तिचे आणि आरोपी समीर यांचे 2022 पासून एकमेकांवर प्रेम आहे. समीर याच्यावर एका मुलीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी डिसेंबर 2023 रोजी गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली. या प्रकरणी त्याला कोर्टानं जामीन दिला होता. अपिलात 17 मार्च 2026 रोजी सुप्रीम कोर्टाने त्याचा जामीन नामंजूर केला होता. यामुळं समीर पुन्हा जेलमध्ये जाणार होता. आरोपी प्रेयसी तरुणी आणि समीर यांनी संगनमत करून हा बनाव केला. समीरवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील साक्षीदारांवर अत्याचाराचा आरोप केल्याचे तपासात उघड झाले होते.

पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली - पोलीस आयुक्त एम राज कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. "प्राथमिक तपासात आम्हाला या प्रकरणी शंका आली होती. यामुळे आम्ही याबाबत तक्रार घेतली नाही. पण, नंतर सर्वच चित्र स्पष्ट झाले. अशाप्रकारे कोणी खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न करू नये. जर असे केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सामूहिक बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करून तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी डील करून समीरला सोडवण्याचा त्यांचा प्लॅन होता," असा अंदाज पोलिसांकडून वर्तवण्यात आला. या पत्रकार परिषदेवेळी पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे, सहायक पोलीस आयुक्त दिलीप पवार, विजापूर नाका पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दादा गायकवाड उपस्थित होते.

