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'सैराट' फेम सल्याच्या आरोपानंतर अन्न व औषध प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! सोलापूरच्या 'नोबेल हॉस्पिटल'चं मेडिकल सील

'सैराट' फेम अरबाज शेखनं नोबेल हॉस्पिटल मेडिकलवर रुग्णांची लूट केल्याचा आरोप केला. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनानं तपासणी करत त्रुटींमुळं हे मेडिकल सील केलं आहे.

NOBEL HOSPITAL MEDICAL SEAL
नोबेल हॉस्पिटल, सोलापूर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 2:31 PM IST

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सोलापूर : सैराट फेम अभिनेता अरबाज शेख उर्फ सल्यानं आपल्या वडिलांना उपचारासाठी सोलापुरातील नोबेल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं. यानंतर हॉस्पिटलमधील मेडिकलकडून रुग्णांची लूट होत असल्याचा आरोप करत अरबाजनं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केला होता. त्याचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभाग खडबडून जागं झालं आहे. अरबाज शेखच्या आरोपानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अरुण गोडसे यांनी तत्काळ नोबेल हॉस्पिटलमधील मेडिकलची तपासणी केली. यावेळी मेडिकलमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्यामुळं नोबेल हॉस्पिटलमधील मेडिकल सील केलं आहे.

काय आहेत मेडिकलमध्ये त्रुटी? : "नोबेल हॉस्पिटलमधील पहिल्या मजल्यावर ओपीडी आहे. तिथं डॉक्टरांनी लिहिलेली औषधांची चिठ्ठी मेडिकलमधील संगणकावर दिसते. त्यामुळं प्राथमिक माहितीनुसार, रुग्णांना याच मेडिकलमधून औषधं घेणं बंधनकारक असल्याचे पुरावे आढळले आहेत. तसंच मुदत संपलेली अनेक औषधं समोरच दिसून आली. त्यामुळं नोबेल हॉस्पिटलमधील मेडिकला तत्काळ औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, " अशी माहिती FDA चे सहाय्यक आयुक्त अरुण गोडसे यांनी दिली. तसंच रुग्णालयातील रुग्णांना आवाहन केलं की, आजूबाजूला असणाऱ्या अनेक मेडिकल दुकानातून औषधं खरेदी करावीत.

अभिनेता अरबाज शेखनं व्हिडिओ व्हायरल करत केले आरोप : सैराट फेम अभिनेता अरबाज शेख यांच्या वडिलांवर सोलापुरातील नोबेल हॉस्पिटलमध्ये सुरू होते. उपचारादरम्यान हॉस्पिटलकडून लूट सुरु असल्याचा आरोप करत त्याच हॉस्पिटलमधून औषधं खरेदी करणं बंधनकारक असल्याचा उल्लेख त्यानं व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये केला होता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी हॉस्पिटलमधील मेडिकलची तपासणी केली. यानंतर मेडिकलमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतर मेडिकल सील केलं आहे.

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TAGGED:

नोबेल हॉस्पिटल
SOLAPUR NOBEL HOSPITAL
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अरबाज शेख
NOBEL HOSPITAL MEDICAL SEAL

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