सोलापूर महापालिका निवडणुकीत खळबळ! निवडणूक दोन दिवसांवर असताना राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा भाजपामध्ये प्रवेश

महापालिका निवडणुकीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना, सोलापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसला जोरदार झटका बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका अधिकृत उमेदवारानं आज अचानक भाजपामध्ये प्रवेश केला.

Ajit Pawar
अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 7:39 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 8:21 PM IST

1 Min Read
सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक दोनच दिवसात संपन्न होणार आहे. भारतीय जनता पक्षानं मोठी राजकीय खेळी खेळत, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा थेट उमेदवारच पळवला आहे. प्रभाग 9 मधील उमेदवाराने भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला जोरदार धक्का बसला आहे.

भाजपावर केली सडकून टीका : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे युवक अध्यक्ष सुहास कदम आणि इतर उमेदवारांनी संताप व्यक्त करत भाजपावर सडकून टीका केली आहे. भाजपानं रडीचा डाव खेळून 25 लाख रुपयांना राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला विकत घेतलं असा आरोप राष्ट्रवादीच्यावतीनं करण्यात आला आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि सोलापूर मध्यचे भाजपा आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या उमेदवारानं भाजपामध्ये प्रवेश केला. तुषार जक्का असं त्या राष्ट्रवादी उमेदवाराचं नाव आहे.

प्रतिक्रिया देताना सुहास कदम आणि तुषार जक्का (ETV Bharat Reporter)

भाजपा आणि राष्ट्रवादीत काटे की टक्कर : सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत 102 पैकी भाजपानं 102 जागांवर उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले आहेत. प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादीत काटे की टक्कर सुरू असताना राष्ट्रवादीचे उमेदवार तुषार जक्का यांनी थेट भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं प्रभाग 9 मध्ये राष्ट्रवादीच्या पॅनलला भाजपानं सुरुंग लावला आहे.

राष्ट्रवादीकडून भाजपा नेत्यावर गंभीर आरोप : राष्ट्रवादीचे युवक अध्यक्ष सुहास कदम यांनी भाजपाचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि मध्यचे भाजपा आमदार देवेंद्र कोठें यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, "25 लाख रुपयात राष्ट्रवादीचा उमेदवार विकत घेतला आहे".

सोलापूरात निवडणुकीचा प्रचार पोहोचला शिगेला : सोलापूर महानगरपालिकेची रणधुमाळी सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. सोलापूर शहरात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. मतदानासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिल्याने प्रचार वाढला आहे. मतदारांच्या घरोघरी जाऊन प्रचार केला जात आहे. तसेच शहरात कार्यकर्त्यांच्या पदयात्रा, कॉर्नर सभा होत पार पडत आहे.

संपादकांची शिफारस

