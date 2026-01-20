ETV Bharat / state

पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचं प्रणिती शिंदेंबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य; म्हणाले, "50 कदम निचे गिरे और..."

सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोमवारी सायंकाळी माध्यमांशी बोलताना खासदार प्रणिती शिंदेंबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं.

माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री जयकुमार गोरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 11:43 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 11:52 AM IST

सोलापूर : राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोमवारी (19 जानेवारी) काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केलंय. सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालावरून खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यावर टीका केली. प्रणिती शिंदेंवर टीका करताना मंत्री गोरे यांची जीभ घसरली, ते म्हणाले "दो कदम पिछे नही हटे तर 50 कदम नीचे गिरे और वो भी टांग उपर" मंत्री गोरे यांच्या या वक्तव्यावरून सोलापूर काँग्रेसनं संताप व्यक्त केलाय. मंत्री जयकुमार गोरे सोमवारी नवनियुक्त नगरसेवकांच्या सत्कारासाठी सोलापुरात आले होते. त्यावेळी गोरेंनी माध्यमांशी संवाद साधला.

काय म्हणाले मंत्री जयकुमार गोरे? : महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करत आहे. नुकत्याच झालेल्या सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झालाय. सोलापूर महानगरपालिकेत नगरसेवकांच्या एकूण 102 जागांपैकी फक्त 2 जागांवर विजय मिळवण्यात काँग्रेसला यश आलंय. या पराभवानंतर काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सोमवारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी एक भावनिक पत्र लिहिलं. पत्राच्या शेवटी हिंदीतून प्रणिती शिंदेंनी 'झुकना हमारी फितरत नहीं। दो कदम पीछे हटे हैं, पर सिर्फ अगली छलांग लगाने' असा संदेश लिहिला. यावरून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी 'दो कदम पिछे नही हटे, 50 कदम निचे गिरे है, वह भी टांग उपर' अशा शेलक्या भाषेत प्रणिती शिंदेंबाबत बोलताना आक्षेपार्ह वक्तव्य केलंय.

सत्ता स्थापन करण्यासाठी बैठका सुरू : नुकत्याच झालेल्या सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत 87 जागांवर भाजपानं विजय मिळवला. या अभूतपूर्व यशानंतर भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कामाला लागले आहेत. पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे स्वतः या विषयी जातीनं लक्ष घालत आहेत. जयकुमार गोरे यांनी बोलताना 'अब की बार जिल्हा परिषदेत भाजपा सरकार' असा नारा दिलाय. गरजेनुसार सोलापूर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत इतर पक्षांबरोबर युती केली जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलीय.

