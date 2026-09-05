सिरिंजने कुलूपात पेट्रोल ओतून पेटवलं! कपाटाच्या आवाजानं 'गेम' उलटला; सोलापुरातील 'त्या' मर्डर केसचा उलगडा
शेअर मार्केटच्या कर्जापायी सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील जामगाव येथे चोरी करणाऱ्या आणि एका वृद्धाचा खून करणाऱ्या अजयकुमार चव्हाण या आरोपीला सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : September 5, 2026 at 8:24 PM IST
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील जामगाव येथे 26 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11:30 वाजण्याच्या सुमारास दिवसाढवळ्या खून आणि चोरीची धक्कादायक घटना घडली होती. या गंभीर गुन्ह्याचा छडा लावण्यात सोलापूर ग्रामीण पोलिसांना यश आलं असून, अजयकुमार गौतम चव्हाण (वय 31, रा. लऊळ, ता. माढा, जि. सोलापूर) या संशयिताला कर्नाटक राज्यातून अटक करण्यात आली आहे. अपर पोलीस अधीक्षक (अॅडिशनल एसपी) विजय कबाडे यांनी शनिवारी सायंकाळी पोलीस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत अधिकृत माहिती दिली.
यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहून कुलूप तोडलं
सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी सखोल तपास केला असता, अजयकुमार चव्हाण यानं यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहून कुलूप तोडण्याची शक्कल लढवल्याचं समोर आलं. त्यानं सिरिंजद्वारे लोखंडी कुलूपात पेट्रोल टाकलं आणि कुलूप पेटवून दिलं. आग लागल्यामुळे कुलूपातील लॉक आपोआप तुटलं. यानंतर त्यानं घरात प्रवेश केला. कपाटात ठेवलेले दागदागिने काढत असताना आवाज झाला. घरात कोणीतरी शिरल्याची कुणकुण लागल्यानं घरातील वृद्ध अशोक भीमण्णा मुळे (वय 61, रा. जामगाव, ता. माढा, जि. सोलापूर) यांनी त्याला विरोध केला. त्यावेळी अजयकुमार चव्हाण यानं अशोक मुळे यांच्या डोक्यात घातक शस्त्रानं वार केले, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर आरोपीनं 2 लाख 40 हजार रुपयांचे दागिने चोरून नेले. 15 ते 20 लाख रुपयांचे कर्ज झाल्यानं चोरट्यानं हे कृत्य केलं होतं.
संशयित आरोपी अजयकुमार चव्हाण याला शेअर मार्केटमध्ये मोठं नुकसान झालं होतं. त्याच्यावर साधारणतः 15 ते 20 लाख रुपयांचं कर्ज झालं होतं. हे कर्ज कसं फेडायचं, हा मोठा प्रश्न अजय चव्हाण याच्यासमोर होता. सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे यांनी पत्रकार परिषदेत अधिकृत माहिती देताना सांगितलं की, अजयकुमार चव्हाण यानं कर्ज फेडण्यासाठीच चोरीची योजना आखली होती. चोरी करण्याच्या उद्देशानंच तो घरात शिरला होता, मात्र चोरी करताना अडथळा ठरल्यानं त्यानं घरातील वृद्ध अशोक मुळे यांचा खून केला.
स्टेटस पाहून चोरीचा प्लॅन
अजयकुमार चव्हाण हा काही महिने माढा तालुक्यातील जामगाव येथे राहण्यास होता. मुळे कुटुंबाकडे मोठी संपत्ती आहे, असा त्याचा अंदाज होता. दरम्यान, मुळे कुटुंबातील एका सदस्यानं आपण तिरुपतीला जात असल्याचे सोशल मीडिया स्टेटस ठेवलं होतं. हे स्टेटस पाहून घरातील सर्व सदस्य तिरुपतीला गेले आहेत, असं वाटल्यानं अजयकुमार चव्हाण यानं घरफोडीचा प्लॅन केला.
कर्नाटक राज्यातून आरोपीला अटक
चोरी आणि खून याची माहिती मिळताच माढा पोलिसांची टीम, एलसीबी टीमनं सर्व अँगलनं तपास केला. पोलिसांना सीसीटीव्हीचा मोठा आधार मिळाला, त्याद्वारे अजय कुमार यानंच खून आणि जबरी चोरी केल्याचं निष्पन्न झालं. पोलीस शोधत असल्याची माहिती मिळताच अजयकुमार हा कर्नाटक राज्यात पळून गेला होता. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी वाडी (कर्नाटक) येथून ताब्यात घेऊन कोर्टात हजर केला असता, पाच दिवसांनी पोलीस कोठडी मिळाली आहे.
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