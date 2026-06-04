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सोलापूर विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध नाहीच; पालकमंत्री जयकुमार गोरे काय म्हणाले?

सोलापूरमध्ये भाजपा गांभीर्याने ही निवडणूक लढवणार असल्याचं पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितलंय. तर आता फक्त विजयाची औपचारिकता बाकी आहे, असंही ते म्हणाले.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे
पालकमंत्री जयकुमार गोरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 6:59 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 7:23 PM IST

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सोलापूर - सोलापुरात स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परीषद निवडणूक बिनविरोध होते की काय असं चित्र होतं. मात्र राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत देशमुख यांनी भाजपा विरोधात भरलेला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला नाही. त्यामुळं सोलापुरात भाजपाचा निवडणूक बिनविरोध करण्याचा डाव महाविकास आघाडीने हाणून पाडला आहे. भाजपा आमदार सचिन कल्याण शेट्टी यांनी निवडणूक अधिकारी कार्यालबाहेर येऊन प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, राष्ट्रवादीचे उमेदवार वसंत देशमुख यांना आम्ही उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी विनंती केली होती. मात्र त्यांच्यामागे असणाऱ्या काही लोकांनी ही निवडणूक लावली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, भाजपा ही निवडणूक गांभीर्याने लढणार आहे.

पालकमंत्री जय कुमार गोरेंची प्रतिक्रिया - ज्या उमेदवारांना बोलणं अपेक्षित होत त्यांच्याशी बोलणं झालं पण काही लोकांशी मला बोलू वाटलं नाही. ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला आहे ते उमेदवार भाजपाचा उमेदवार जिंकण्यासाठी मदत करणार आहेत, असा दावा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, भाजपाचा विजय होणार याची विरोधकांना पूर्ण जाणीव आहे. ही निवडणूक कशी लागली आणि कोणी लावली यादृष्टीने बोलणे आता उचित नाही.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे काय म्हणाले? (ETV Bharat)

आपण ताकदीने ही निवडणूक लढली पाहिजे. मी आज सांगतो, या निवडणुकीतील मार्जिन बघून पुढील निवडणुकीत विरोधक उमेदवार देणार नाहीत. या निवडणुकीत झारीतला शुक्रचार्य कोणीही नाहीय. वसंत देशमुख हे निवडणूक लढवत आहेत, मात्र त्यांच्यामागे जे आहेत त्यांची आता ताकद राहिलेली नाही. कोण पाठीमागे आहे आणि कोण पुढे आहे हे बघायचं कारण नाहीये. लोकशाहीमध्ये विरोधक एकवेळ उभा राहिला की त्याला कमी समजण्याचं कारण नाही. ही निवडणूक गांभीर्याने लढली पाहिजे, ती आम्ही लढू

भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत
भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत (ETV Bharat)

विरोधकांकडे 16 मतं नाहीत; जय कुमार गोरेंचा टोला - पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुढे बोलताना विरोधकांना टोला लगावला आहे. ज्यांच्याकडे 616 पैकी 16 मत नाहीत अशांशी लढत होण्याचं काय कारण नाही. ही निवडणूक म्हणजे फक्त औपचारिकता आहे आणि ती आम्ही 18 तारखेला पूर्ण करू.

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत देशमुख
राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत देशमुख (ETV Bharat)

विनाकारण कोणाचे तरी नाव घेऊन कोणाला मोठं करू नका, ज्या कारणासाठी निवडणूक लागली ते कारण साध्य होऊ देऊ नका असा सल्ला माध्यमांना जयकुमार गोरे यांनी दिला. भारतीय जनता पार्टी पक्षानं मला काही उद्दिष्ट ठेवून येथे पाठवलं आहे ते उद्दिष्ट मी पूर्ण करणार आहे, असंही ते म्हणाले.

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Last Updated : June 4, 2026 at 7:23 PM IST

TAGGED:

SOLAPUR LEGISLATIVE COUNCIL
सोलापूर विधान परिषदेची निवडणूक
जयकुमार गोरे
सचिन कल्याण शेट्टी
LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

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