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'रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंटबाजी, पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये वाद लावून राजकारण', जयकुमार गोरे यांचा निशाणा

रोहित पवार यांची शेतकऱ्यांसाठी फक्त स्टंटबाजी करत आहे, अशी टीका सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली आहे.

Jaykumar Gore
पालकमंत्री जयकुमार गोरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 2:22 PM IST

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सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी रोहित पवार यांच्या आंदोलनावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "रोहित पवारांना असं आंदोलन करण्याची गरज काय होती? हे निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी करण्यासाठी केलेले आंदोलन आहे. मी काय करतोय, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी हा स्टंट केलाय," असा आरोप त्यांनी केलाय. ते पुढे म्हणाले की, "सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. त्यामुळं शेतकरी सरकारचे आभार मानत आहेत. 30 जूनपूर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, ही कर्जमाफी आमच्यामुळं झाली, असं भासवण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडं या आंदोलनाचा दुसरा उद्देश नाही."

पुतण्या आणि मावशीचे प्रेम दाखवण्याची गरज नाही : "शेतकऱ्यांपेक्षा आमच्यासाठी दुसरा कोणताही विषय महत्त्वाचा नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आमची भूमिका आहे. पुतण्या आणि मावशीचे प्रेम दाखवण्याची गरज नाही," असा टोला जयकुमार गोरे यांनी रोहित पवार यांना लगावला.

प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री जयकुमार गोरे (ETV Bharat Reporter)

राजेंद्र राऊत विक्रमी मतांनी विजयी होतील : महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांना निवडून आणण्याचा निर्धार आम्ही सर्वांनी केल्याचं जयकुमार गोरे यांनी सांगितलं. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "आम्ही सर्वजण समन्वयाने काम करत आहोत. काल महायुतीच्या नेत्यांची आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. आम्ही सर्वजण एकमुखाने आणि एकदिलाने राजेंद्र राऊत यांच्या पाठीशी आहोत. महायुतीव्यतिरिक्तही अनेक घटक आमच्या सोबत आहेत. त्यामुळं राजेंद्र राऊत विक्रमी मतांनी विजयी होतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संजय राऊत यांच्या टीकेला जयकुमार गोरेंचं प्रत्युत्तर : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर टीका करताना शिवसेना शिंदे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरही निशाणा साधला होता. "एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी या अमित शाह यांनी ठेवलेल्या दोन कंपन्या आहेत," असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. पालकमंत्री जय कुमार गोरे यांनी संजय राऊत यांना सडेतोड प्रतिउत्तर दिलं. यावर प्रतिक्रिया देताना जयकुमार गोरे म्हणाले, "संजय राऊत यांना कोणी ठेवलं, हे देखील विचारा. यापेक्षा अधिक मी काही बोलणार नाही."

शेतकरी महिलेला सुदृढ बैल दिला जाईल : लातूर येथील एका शेतकरी महिलेला दिलेल्या बैलाच्या प्रकरणावरून राज्यात राजकारण सुरू आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना जयकुमार गोरे म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व आहेत. राज्याचा विकास करताना ते कणखर भूमिका घेतात, तर शेतकऱ्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात. आजारी रुग्ण असो किंवा आजारी बैल, सर्वांसाठी मदतीची भूमिका घेतात. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं, याची माहिती घेतली जाईल. मात्र, संबंधित शेतकरी महिलेला सुदृढ बैल देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत."



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TAGGED:

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