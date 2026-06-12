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पत्नीसह दोन मुलांना संपवून मुख्याध्यापकाची आत्महत्या, शेअर बाजारातून कोट्यावधींचे नुकसान झाल्यानंतर उचललं पाऊल

मुख्याध्यापक योगेशी पाटील यांनी दोन मुले आणि पत्नीला संपवून स्वतः आत्महत्या केली आहे. शेअर बाजारमध्ये नुकसान झाल्यानं टोकाचं पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

Solapur crime news
योगेश पाटील आणि त्यांचे कुटुंब (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 6:47 PM IST

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सोलापूर: शेअर बाजारामधील गुंतवणूक ही जोखीम असल्याचं बाजार विश्लेषकांकडून वारंवार सांगण्यात येते. तसेच तणावाची स्थितीत आत्महत्येचा मार्ग अयोग्य असल्याचंही मानसिक समुपदेशकांकडून सल्ला देण्यात येतो. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकानं शेअर बाजारमध्ये कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाल्यानं कुटुंबानं कुटुंबातील इतर तीन जणांची हत्या करून आत्महत्या केली. बार्शी तालुक्यातील हत्तीज येथे शुक्रवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली आहे. योगेश पाटील आणि त्यांची पत्नी माधुरी पाटील, दोन मुले अथर्व आणि शिवांश अशी मृतांची नावे आहेत.

मुख्याध्यापक योगेशी पाटील यांनी दोन मुले, पत्नीला संपवून स्वतः आत्महत्या केल्यानं संपूर्ण सोलापूर जिल्हा हादरला आहे. योगेश बाळासाहेब पाटील(वय 41 वर्षे) यांना शेअर बाजारमध्ये कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाल्यानं टोकाचं पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. वैराग पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक कुंदन गावडे यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. शेअर बाजारमध्ये झालेल्या नुकसानामुळे योगेश पाटील यांना जवळपास 1 कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते, असा प्राथमिक अंदाज लावला जात आहे.

शेअर बाजारमधील गुंतवणुकीमुळे 1 कोटी 80 लाखांचे कर्ज- मृत योगेश बाळासाहेब पाटील हे नंदुरबार येथे जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. शेअर बाजारमध्ये सातत्यानं नुकसान होत गेल्यानं त्यांना 1 कोटी 80 लाख रुपये कर्ज झाले होते. या कर्जाच्या विवंचनेतूनच त्यांनी संपूर्ण कुटुंबासह आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी योगेश पाटील यांनी 22 पानांची चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. यामध्ये सविस्तर खुलासा योगेश पाटील यांनी केले आहे.

आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली 22 पानांची चिठ्ठी सापडली- योगेश बाळासाहेब पाटील (वय 41 वर्षे) यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी 22 पानांची चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. ही चिठ्ठी पोलिसांच्या हाती लागली असून कसून तपास सुरू आहे.


अगोदर पत्नी आणि दोन मुलांना विष पाजून हत्या त्यानंतर आत्महत्या-कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान सहन न झाल्यानं योगेश पाटील यांनी सुरुवातील पत्नी माधुरी, अथर्व आणि शिवांश यांना विष पाजले. त्यानंतर आत्महत्या केली आहे. संपूर्ण कुटुंबच या घटनेमुळे संपल्यानं सोलापूर जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

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TAGGED:

SOLAPUR FOUR MEMBERS DEATH
SELF KILLED AFTER SHARE MARKET LOSS
मुख्याध्यापकाची आत्महत्या
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