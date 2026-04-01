थेट घराच्या अंगणातच केली गांजाची लागवड; 59 गांजाची झाडे जप्त

सोलापूर शहरातच राहत्या घराच्या अंगणातच गांजाची लागवड केल्याचं उघड झालं. याप्रकरणी सोलापूर क्राईम ब्रँचच्या युनिटने 59 गांजाची झाडे जप्त केली आहेत.

घराच्या अंगणातच गांजाची शेती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 12:38 PM IST

सोलापूर : सोलापूर शहर क्राईम ब्रँचच्या पोलिसांनी अंमली पदार्थ तस्करीविरुद्ध एक मोठी कारवाई केली आहे. एका इसमाने शहरातील घराच्या अंगणातच गांजाची शेती केली होती. सोलापूर शहरातील देगाव नाका परिसरातील थोबडे वस्ती येथे राहत्या घराच्या अंगणातच गांजाची रोपं लावून बेकायदेशीर लागवड केली होती. रजाक गफूर शेख (वय 49) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या कारवाईत एकूण 4 लाख 39 हजार 900 रुपये किंमतीचा 21.439 किलो ग्रॅम गांजा हस्तगत करण्यात आल्याची माहिती,वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद माने दिली.

प्लास्टिक पिशवीत गांजा विकताना आढळलं: क्राईम ब्रँचचे पोलीस पथक आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद माने सोलापूर पोलीस आयुक्तालय हद्दीत 30 मार्च रोजी गस्त घालत होते. गस्तीदरम्यान थोबडे वस्ती येथील रोडच्या डाव्या बाजूस एक व्यक्ती संशयास्पदरित्या प्लास्टिक पिशवी घेऊन बसलेली पथकाला दिसली. पोलिसांनी गोपनीयरीत्या त्याच्या हालचालींवर पाळत ठेवली असता, तो पिशवीतील गांजाच्या पुड्यांची विक्री करत असल्याचं निदर्शनास आलं.

प्रतिक्रिया देताना वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद माने (ETV Bharat Reporter)

आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल : अधिक तपास केला असता, संशयीत इसमानं अंगणात गांजाची शेती केल्याचं आढळलं. क्राईम ब्रँचच्या पोलिसांनी संशयित आरोपी रजाक शेखला ताब्यात घेऊन त्याची सखोल चौकशी केली. झडतीदरम्यान त्याच्याकडं 227 ग्रॅम गांजा सापडला. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अधिक तपास केला असता एक धक्कादायक बाब समोर आली. आरोपी रजाक शेखने चक्क स्वतःच्या घराच्या अंगणात घरासमोरील मोकळ्या जागेत गांजाच्या 59 झाडांची लागवड केली होती. पोलिसांनी ही सर्व झाडे उपटून जप्त केली. झाडाचं वजन केलं असता 21.212 किलो भरले आहे. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


क्राईम ब्रँचच्या युनिटने केली कामगिरी : गांजाची लागवड करणाऱ्याला ताब्यात घेतलं असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कामगिरी क्राईम ब्रँचचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद माने, पो.उप.नि. मुकेश गायकवाड, पोलीस अंमलदार नंदराम गायकवाड, वाजीद पटेल, योगेश बर्डे, संजय साळुंखे, भारत पाटील आणि इतर पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली. या कारवाईमुळं सोलापुरातील अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

