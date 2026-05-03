पाच वर्षापासून सुरू असलेल्या खटल्यात शिक्षा होण्याची भीती, आरोपींनी तरुणाची केली हत्या

सोलापूरमधील मुख्य रस्त्यावर रविवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास तरुणाची भर रस्त्यावर हत्या करण्यात आली. यामुळे सोलापूर शहरात खळबळ उडाली आहे.

मृत तरुण (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 10:03 PM IST

सोलापूर: शहरात रविवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भर चौकात रस्त्यावर एका तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली आहे. सुरेश श्रीराम (वय अंदाजित 40 वर्षे, रा सोलापूर) असे मृताचं नाव आहे. पाच वर्षापूर्वी डुक्कर पालनाच्या व्यवसायात भांडण झाली होती. त्याबाबतची सुनावणी कोर्टात सुरू आहे. या खटल्यात शिक्षा होईल, त्यामुळे संशयित सहा आरोपींनी सुरेश श्रीराम या तरुणाच कायमचा काटा काढला.


रविवारी सोलापूर शहरातील माधवनगर येथील मुख्य रस्त्यावर लाठ्या काठ्या धारदार शस्त्र आणि दगडानं ठेचून एका तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. लाठ्या काठ्यांनी, धारदार शस्त्रानं मारहाण करताना, तोंडावर दगडाने ठेचून मारतानाचे सीसीटीव्ही व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाले आहेत. डुक्कर पालनाच्या व्यवसायातून पाच वर्षापूर्वी सुरेश श्रीराम यांचा जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबतची नोंद सोलापूर शहरातील पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना सुरेशची भर चौकात निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली आहे. पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे यांनी या खुनाबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.

भर रस्त्यात दिवसाढवळ्या एका तरुणाचा असे निर्घृणपणे खून झाल्यानं सोलापुरात भीतीदायक वातावरण पसरलं आहे. पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे यांनी अधिकृत माहिती दिली असून सहापैकी पाच संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलं आलं आहे. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

डुक्कर पालनातून पाच वर्षापूर्वी झाले होते वाद- पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरेश श्रीराम याचा डुक्कर पालनाचा व्यवसाय आहे. पाच वर्षापूर्वी डुक्कर पालनाच्या व्यवसायातून संशयित आरोपीसोबत सुरेश श्रीराम याचे वादविवाद झाले होते. सुरेश श्रीराम यानं डुक्कर पालनाच्या व्यवसायात संशयित आरोपीच्या डुकरांना विष देऊन मारलं आहे, असा आरोप करत पाच वर्षापूर्वी संशयित आरोपींनी सुरेश श्रीराम या तरुणावर जीवघेणा हल्ला केला होता. याची नोंद सोलापूर पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टात सुरू असून संशयित आरोपींनी ही केस मागे घे, अन्यथा आम्हाला या खटल्यात शिक्षा होईल. अन्यथा तुला सोडणार नाही, अशी धमकी दिली होती.



सोलापूर शहरातील सत्तर फूट रोड नेहमी गजबजलेलं ठिकाण आहे. सत्तर फूट रोड ते नीलम नगरकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भर चौकात रस्त्यावर हत्या झाली. सहा संशयित आरोपींनी माधवनगर येथे मुख्य चौकात सुरेश श्रीरामवर पाळत ठेवली होती. सुरेश येताच सहा संशयित आरोपी तुटून पडले. भररस्त्यावर धारदार शस्त्रानं लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. संशयित आरोपींनी सुरेशच्या डोक्यावर दगडानं प्रहार केला. हा रक्तरंजीत खेळ सुरू असताना आजूबाजूची वाहतूक पूर्णपणे थांबली होती. आरोपींचा आक्रमकपणा पाहून भर चौकात खून होत असताना एकानंही सोडविण्याचा प्रयत्न केला नाही.

