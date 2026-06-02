धक्कादायक मदरसात 10 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; आरोपी मौलानाची पोलीस कोठडीत रवानगी
मदरसामध्ये चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या मौलानाची पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. या प्रकरणानंतर चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर आला आहे.
Published : June 2, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : June 2, 2026 at 11:50 AM IST
सोलापूर: मदरशांमध्ये पवित्र धार्मिक आणि नैतिकतेची शिकवण दिली जाते. त्याच ठिकाणी एका 53 वर्षीय मौलानानं 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. सोलापूर शहरातील नई जिंदगी परिसरातील एका मदरशात हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी संबंधित मौलानाविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी (वय 53 रा. सोलापूर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपी मौलानाचं नाव आहे.
मौलानानं धार्मिक शिक्षण देताना एका चिमुरडीवर अत्याचार केल्यानं सोलापुरात संतापाची लाट उसळली आहे. पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली. मौलाना मोहम्मद उमर याला अटक करून कोर्टात हजर केलं. त्याची पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.
महिनाभरापासून वाईट पद्धतीनं स्पर्श करायचा- पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नई जिंदगी परिसरातील एका मदरशात 10 वर्षांची चिमुरडी धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. मात्र, तिथे शिक्षण देणारा आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर यानं गेल्या महिनाभरापासून त्या चिमुरडीला आपल्याजवळ थांबवून घेत होता. मदरशात शिकायला येणाऱ्या इतर मुला-मुलींना लवकर सोडून देऊन, तो या चिमुरडीला जबरदस्तीने जवळ घ्यायचा. तिला मिठी मारणं, मांडीवर बसवून घेणं आणि तिच्याशी अश्लील वर्तन करणं असे प्रकार तो करत होता. इतकेच नव्हे तर, मदरशातील इतर मुलींनाही तो वाईट हेतूनं स्पर्श (बॅड टच) करत असल्याचं समोर आलं आहे.
पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल-मौलानाच्या विकृत कृत्याबाबत समजताच पीडित मुलीच्या वडिलांनी तातडीनं पोलीस ठाणे गाठले. वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम 4,78 सह पोस्को कलम 8,10,12 सह जे. जे ऍक्ट 2015 चे कलम 75 प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे सोलापूर शहरात आणि विशेषतः नई जिंदगी परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
