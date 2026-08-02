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'संजय राऊत म्हणजे 'शोले' सिनेमातील असरानी'; जयकुमार गोरेंवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर भाजपा आमदाराचा घणाघात

पालकमंत्री जयकुमार गोरेंबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून भाजपा पक्ष आक्रमक झालाय. आमदार देवेंद्र कोठे यांनी संजय राऊतांची तुलना 'शोले' चित्रपटातील असरानींशी करत जोरदार टीका केली आहे.

DEVENDRA KOTHE ON SANJAY RAUT
आमदार देवेंद्र कोठे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 2:18 PM IST

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सोलापूर : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना पत्रकार परिषदेत बोलताना वादग्रस्त विधान केलं आहे. खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा भाजपाकडून निषेध व्यक्त केला जातोय. सोलापुरातील भाजपा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी रविवारी (दि.2) सकाळी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली.

"संजय राऊत म्हणजे शोले सिनेमामधील असरानी आहेत. शोले सिनेमामध्ये असरानी ज्याप्रमाणं आधे इधर जाओ-उधर जाव म्हणतो. मागं कुणीच नसतं, तशी परिस्थिती संजय राऊत यांची झाली आहे. तसंच ते फक्त स्वतःच्या टीआरपीसाठी निष्फळ बडबड करतात", असं म्हणत देवेंद्र कोठे संजय राउतांवर टीकास्त्र डागलं.

संजय राऊत म्हणजे शोले सिनेमातील असरानी (ETV Bharat Reporter)

संजय राऊतांविरोधात भाजपा आक्रमक : खासदार संजय राऊत यांनी सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबाबत बोलताना शिवीगाळ केली होती. सोलापुरातील भाजपा पक्षातील सर्व नेते-कार्यकर्ते संजय राऊत यांच्या विरोधात तुटून पडले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर गावात माजी आमदार राजन पाटील यांचे चिरंजीव अजिंक्य पाटील यांनी संजय राऊत यांचा विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्य कार्यालयात भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत यांचा तीव्र शब्दात निषेध केला.

भाजपा आमदार आक्रमक : सोलापुरातील भाजपा आमदार देवेंद्र कोठे हे जयकुमार गोरे यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. रविवारी सकाळी देवेंद्र कोठे यांनी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत खासदार संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला. स्वतःच्या टीआरपी साठी संजय राऊत वायफळ बडबड करतात, असं आमदार देवेंद्र कोठे म्हणाले.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सोलापुरातील 2024 मधील जाहीर सभेत देवेंद्र कोठे यांनी आक्षेपार्ह भाषण केले होते. त्यांनी मुस्लीम समाजाबद्दल आक्षेपार्ह भाषण केल्यानं सोलापुरातील जेलरोड पोलीस ठाण्यात कलम 295 (A) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात होता. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

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TAGGED:

BJP MLA DEVENDRA KOTHE
संजय राऊत
पालकमंत्री जयकुमार गोरे
संजय राऊत म्हणजे असरानी
DEVENDRA KOTHE ON SANJAY RAUT

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