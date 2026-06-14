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पिकअप गाडी विहिरीत कोसळून भीषण अपघात! 14 भाविक ठार

म्हसवड-पंढरपूर मार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. देवदर्शनासाठी गेलेल्या 14 भाविकांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे.

Solapur accident
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 6:43 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 6:55 PM IST

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पंढरपूर (सोलापूर) -म्हसवड-पंढरपूर मार्गावर (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) पिकअप गाडी विहिरीत कोसळून 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या भीषण अपघातात देवदर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांचा अपघातात मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

अपघातातील भाविक हे पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी येथील असल्याचे समजते. देव दर्शनासाठी हे पिकअप घेऊन केले होते. म्हसवड येथील दर्शन घेऊन परत येत असताना तांदुळवाडीजवळ हा अपघात झाल्याचे समजते. सागर चौगुले हे आपल्या कुटुंबीयांना पिकपमधून घेऊन गेले होते. या अपघातामध्ये पाच ते सहा लहान मुलांचा समावेश असल्याची माहिती मिळत आहे. सर्व अपघातग्रस्तांना पंढरपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

अपघातानंतर राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत अपघात हा अत्यंतवेदनादायी, दुदैवी आणि मन सुन्न करणारा असल्याचं म्हटलं आहे. " यातील मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! मृतांच्या कुटुंबियांवर कोसळलेल्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. या अपघातामागील कारणाचा शोध घेण्यासोबतच शासकीय यंत्रणेने तातडीने बचाव कार्यात मदत करावी!", असे त्यांनी एक्स मीडियात पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

म्हसवड ते पंढरपूर मार्गावर रस्त्याच्या कडेला विहीर आहे. त्या विहिरीला कठडे नव्हते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जय कुमार गोरे यांनी अपघाताबाबत पंढरपूर येथून प्रतिक्रिया दिली आहे. "14 भाविकांचा मृत्यू ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. पोलिसांकडून माहिती घेत आहे. विहिरीला कठडे आहेत की नाही, हे पाहून संबंधितांवर कारवाई करू", असे जयकुमार गोरे यांनी सांगितलं आहे.

Last Updated : June 14, 2026 at 6:55 PM IST

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