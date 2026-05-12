सोलापूर-पुणे महामार्गावर कारची ट्रकला धडक; अपघातात दोन जिवलग मित्रांचा जागीच अंत

कामानिमित्त पुण्याला गेलेले दोन मित्र सोलापूरला परत येत असताना त्यांच्या कारनं ट्रकला आज पहाटे धडक दिली. अपघातात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

पुणे सोलापूर महामार्गावर अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 7:17 PM IST

सोलापूर - पुण्याहून सोलापूरकडे परतणाऱ्या दोन जिवलग मित्रांच्या प्रवासाचा शेवट काळानं भीषण अपघातानं केला. सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर मोहोळजवळील तेलंगवाडी शिवारात मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे धोत्री गावासह संपूर्ण दक्षिण सोलापूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. नागेश मल्लप्पा बिराजदार (वय 28) व संकल्प शिवपुत्र गुरव (वय 22) अशी मृतांची नावे आहेत.

कारचा पूर्णपणे चक्काचूर-दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री गावातील दोन जिवलग मित्र कामानिमित्त पुण्याला गेले होते. सोमवारी रात्री MH-13 DT 8093 क्रमांकाच्या कारनं ते सोलापूरकडे परत निघाले होते. मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास तेलंगवाडीजवळ त्यांच्या कारनं समोरून जाणाऱ्या TN-54 R 8881 क्रमांकाच्या ट्रकला पाठीमागून जोराची धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. अपघातामध्ये कारमधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिक आणि महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

अपघातामधील मृत तरुण (Source- ETV Bharat Reporter)
दोघांची घट्ट मैत्री; मृत्यू वेळीही दोघे सोबत- नागेश मल्लप्पा बिराजदार,(वय 28 वर्षे, रा. धोत्री, ता. द. सोलापूर) हा तरुण विवाहित आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई-वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. संकल्प शिवपुत्र गुरव, (वय 22 वर्षे, रा. धोत्री, ता. द. सोलापूर ) अविवाहित आहे. दोघेही अत्यंत सालस आणि मनमिळावू स्वभावाचे होते. दोघांची जिवलग मैत्री संपूर्ण गावात प्रसिद्ध होती. अपघाताची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी क्रेनच्या सहाय्यानं कार बाजूला काढून मृतदेह बाहेर काढले. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.
अपघातामधील मृत तरुण (Source- ETV Bharat Reporter)

दोघांवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार-एकाच गावातील दोन होतकरू तरुणांचा अशा प्रकारे अकाली मृत्यू झाल्यानं धोत्री गावावर शोककळा पसरली आहे. “कालच दोघे हसत खेळत पुण्याला गेले. आज त्यांच्या मृत्यूची बातमी आली,” असे सांगताना गावकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले. मंगळवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास दोघांच्या मृतदेहावर धोत्री येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत.

