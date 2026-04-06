दीक्षित सोलंकीचा मृतदेह स्वीकारण्यास कुटुंबीयांचा नकार, खात्रीसाठी डीएनए चाचणीची कोर्टाकडे करणार मागणी
रविवारी मध्यरात्री दीक्षित यांचा मृतदेह मुंबईतील कार्गो टर्मिनलवर दाखल झालंय. 35 दिवसांनी दाखल झालेल्या मृतदेहाचे अवशेष मुलाचेच आहेत का?, असा सवाल सोलंकी कुटुंबीयांनी उपस्थित केला.
Published : April 6, 2026 at 12:37 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 12:51 PM IST
मुंबई : 5 एप्रिलच्या मध्यरात्री मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलवर दीक्षित सोलंकी यांच्या मृतदेहाचे अवशेष दाखल झालंय. शिपिंग मंत्रालय, वी.शिप्स. इंडिया प्रा. लि., तसेच दुबईस्थित भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास यांच्यावतीनं कुटुंबाला याची माहिती देण्यात आलीय. मात्र, मुंबईत दाखल झालेल्या मृतदेहाचे अवशेष हे दीक्षित यांचेच आहेत का?, असा सवाल त्यांच्या कुटुंबीयांकडून विचारला जातोय.
कुटुंबीय हायकोर्टात जाताच सरकारला जाग? - सोलंकी कुटुंबीयांनी तीन दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात मुलाचं मृतदेह मागत याचिका दाखल केल्यावर मृतदेह देण्याची प्रक्रिया वेगानं पार पडल्याचं स्पष्ट झालंय. कुटुंबीयांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी दीक्षित यांच्या मृतदेहाचे अवशेष मुंबईत दाखल झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. मात्र, या प्रक्रियेसाठी इतका विलंब झाल्यानं सोलंकी कुटुंबीयांना काही प्रश्न पडल्याचं तळेकर यांनी सांगितलंय. मृतदेहाचे हे अवशेष दीक्षित सोलंकी यांचेच असल्याची खात्री करण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. ती चाचणी झाल्याशिवाय हे अवशेष ताब्यात घेणार नसल्याचं कुटुंबीयांनी ठरवल्याचं तळेकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
डीएनए चाचणीसाठी हायकोर्टात मागणी करणार - मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी करण्यासाठी न्यायालयाच्या रितसर आदेशाची आवश्यकता असल्याचं प्रशासनाच्यावतीनं कुटुंबीयांना सांगण्यात आलंय. सध्या दीक्षितं यांच्या मृतदेहाचे अवशेष प्रशासनाच्याच ताब्यात आहेत. कोर्टानं जर डीएनए चाचणीचे आदेश दिले तर पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल. याप्रकरणी दीक्षित यांचा मृतदेह मागत त्यांचे वडील अमृतलाल सोलंकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज 6 एप्रिल रोजी सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. त्या सुनावणीत डीएनए चाचणीची मागणी कुटुंबीयांच्यावतीनं कोर्टापुढे झाल्यावर यावर हायकोर्ट काय निर्देश देतं? यावर सर्वांचं लक्ष असेल.
काय आहे याचिका - पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान 4 मार्च रोजी स्फोटकांनी भरलेली एक ड्रोन बोट ओमानजवळ एमटी एमकेडी व्योम या तेलवाहू जहाजावर आदळली होती. या हल्ल्यात बोटीवर खलाशी म्हणून असलेले 25 वर्षीय दीक्षितं सोलंकी यांनी आपला जीव गामावला. या घटनेला महिना उलटूनही मुलाचा मृतदेह अद्याप ताब्यात न मिळाल्यानं दीक्षितचे वडील अमृतलाल आणि बहीण मिताली यांनी आता हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून सोलंकी कुटुंबीयांनी न्यायालयाला विनंती केलीय की, मृत कुटुंबीयावर सन्मानानं अंत्यसंस्कार करणं हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या प्रक्रियेत विलंब होत असल्यानं मुलाचा मृतदेह अद्यापही ताब्यात मिळालेला नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती कुटुंबीयांनी हायकोर्टाकडे केली.
काय घडलीय घटना - 4 मार्च रोजी इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी जहाजावर हल्ला केल्यानंतर सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. सोलंकी हे MT MKD Vyom या टँकर जहाजावर क्रू-मेंबर म्हणून काम करत होते. हे जहाज सुमारे 59,000 मेट्रिक टन पेट्रोल वाहून नेत होतं. मस्कतच्या किनाऱ्यापासून 52 नॉटिकल मैलांवर असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर इंजिन रूममध्ये प्रचंड मोठी आग लागली. तेव्हा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी समुद्रात उड्या टाकल्या. काही क्रू सदस्यांना वाचवण्यात बचाव दलाला यश आलं. मात्र, सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. मस्कतमधील भारतीय दूतावासानं या घटनेची माहिती मुंबईत कांदिवली पोलिसांना दिली. दीक्षित सोलंकी यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर मिळावं, यासाठी त्यांच्या वडिलांकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलीय. मात्र, त्यावर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं या कुटुंबानं अखेर हायकोर्टाकडे दाद मागितलीय.
