सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब विश्वासार्ह नाहीत, याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात दावा
सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी साक्षीदारांचे जबाब हे विश्वासार्ह नसल्याचा युक्तिवाद बुधवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
Published : December 17, 2025 at 9:15 PM IST
मुंबई - सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी साक्षीदारांचे जबाब हे विश्वासार्ह नसल्याचा युक्तिवाद बुधवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. तसंच सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बीची कशा पद्धतीनं गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी मिळून हत्या केली आणि त्याचे पुरावे नष्ट करत खोटे साक्षीदार उभे केले. याची महिती बुधवारच्या सुनावणीत हायकोर्टात देण्यात आली.
रूबाबुद्दीन शेखच्या याचिकेवर अंतिम युक्तिवाद सुरू - याप्रकरणी सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीनं सीबीआय कोर्टाच्या निकालाला आव्हन देत दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या मुंबई हायकोर्टात अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे गौतम तिवारी यांचा सीबीआच्या एकंदरीत तपासाविरोधात सध्या युक्तिवाद सुरू आहे. ज्यात त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, गुजरात पोलिसांनी कश्या पद्धतीनं सोहराबुद्दनीला दुसरीकडे ताब्यात घेऊन तिसरीकडे अटक दाखवण्यात आली आणि त्यानंतर त्याची बनावट एन्काऊंटरमध्ये हत्या करण्यात आली. तसंच कश्या पद्धतीनं कौसर बीचा मृतदेह जाळून तिच्या मृतदेहाची राख साबरमतीत टाकण्यात आली. या घटनेचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीचाही छळ करण्यात आला. बुधवारी तासाभराच्या सुनावणीनंतर तूर्तास ही सुनावणी 6 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
केंद्र सरकारची भूमिका - सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून, त्याविरोधात सीबीआयच्या वतीनं कोणतंही अपील करणार नसल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला यापूर्वीच कळवलंय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला त्याचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
साल 2008 मध्ये दिलेला निकाल काय? - 13 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी कोर्टानं याप्रकरणातील सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी साल 2018 मध्ये दिला होता. ज्यात तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याचा एंन्काऊंटर झाला हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होतंय. मात्र, सोहराबुद्दीन आणि कौसर बीचं एन्काऊंटर हे बनावट होतं हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, कोर्टापुढं योग्य पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय कोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलंय.
रूबाबुद्दीन शेखची नाराजी - सीबीआयचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल जाहीर केला होता. तसंच सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचंही जाहीर करत निवृत्ती स्वीकारली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व 22 आरोपींनी न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरल्याची प्रतिक्रिया माध्यमांकडे व्यक्त केली होती. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त करत याला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं होतं.
खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले - संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या ना त्या कारणामुळं गाजत राहिला. बदलत्या तपास यंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोष सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार. सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की, या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या 5 वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.
हेही वाचा -
- सोहराबुद्दीनचा एन्काऊंटर नव्हे हत्याच, कौसर बी हिच्या मृतदेहाचे अवशेष साबरमतीत फेकल्याचा हायकोर्टात दावा
- सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी सीबीआयनं पुन्हा एकदा मागितला वेळ; मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी
- सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी सीबीआय कोणतंही अपील दाखल करणार नाही, तपास यंत्रणेची मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका