मनोरुग्णाच्या उपचारासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा पुढाकार; पत्नीचे दागिने गहाण ठेवत केले उपचार

सामाजिक कार्यासाठी शेती विकणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यानं मनोरुग्णावर उपचार करण्याकरिता मंगळसुत्र गहाण ठेवलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचं कौतुक होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 22, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : October 22, 2025 at 12:12 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - सामाजिक उपक्रमात अनेक खासगी कंपनी आपल्याकडचा राखीव निधी वापरत असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून इतरांसाठी कार्य करत असल्याचं सांगितलं तर अनेकाना विश्वास बसणार नाही. मात्र, जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील डोमेगाव येथील स्वच्छता कर्मचारी असलेले बाबासाहेब शेळके यांनी एका मनोरुग्णाच्या उपचारासाठी पत्नीचे मनी मंगळसूत्र गहाण ठेवत त्यांचे उपचार केले आहेत.

स्वच्छता कर्मचारी बाबासाहेब शेळके यांनी गावांमध्ये तब्बल 205 शौचालय बांधून दिले आहेत. त्यांना राज्य सरकारनं शिवछत्रपती पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे. कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यामुळे मदतकार्य करणं शक्य होते, अशी भावना बाबासाहेब शेळके यांनी ईटीव्ही भारतकडे व्यक्त केली.

मनोरुग्णाच्या उपचारासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा पुढाकार (Source- ETV Bharat reporter)


मनोरुग्णाला केली मदत- जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात असलेल्या डोमेगाव येथे प्रमोद (बदलले नाव) हा तरुण अचानक मनोरुग्ण झाला. त्याची आई शेतामध्ये मजुरी करते. तर प्रमोद हा मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. त्याच्यावर उपचार कार्यासाठी प्रमोदला छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यावेळी त्याच्यावर एक महिना उपचार करावे लागतील, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. गावातील काही लोकांच्या मदतीनं उपचार सुरू झाले. मात्र, मदत पुरेशी नसल्यानं गावातील स्वच्छता कर्मचारी असलेल्या बाबासाहेब शेळके यांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला. उपचारासाठी आवश्यक असलेले साडेबारा हजार रुपये जमवण्यासाठी आपल्या पत्नीचे मंगळसूत्र गहाण ठेवत उपचार पूर्ण करून घेतले, अशी माहिती बाबासाहेब शेळके यांनी दिली.

याआधी गावात बांधेल स्वच्छतागृह- बाळासाहेब शेळके यांनी आपल्या गावात विविध काम करण्यासाठी स्वतःची शेतीदेखील विकली आहे. 2010 मध्ये गावात शौचालय कमी असल्यानं स्वतःची तीन एकरमधील दीड एकर शेती विकत 180 शौचालय बांधले. त्यानंतर 2017 मध्ये आणखी 25 शौचालय बांधून दिले. सामाजिक उपक्रम म्हणून किंवा एखादी निवडणूक लढवायची म्हणून काम करत नाही. तर समाजाचे काही तरी देणं लागतो. काही काम आपणही केली पाहिजे, या उद्देशानं काम करत असल्याचं बाबासाहेब शेळके यांनी सांगितलं.

कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे काम करणं सोपे- बाबासाहेब शेळके यांनी आपल्या परिसरात बरीच कामे करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गाव आणि आसपास 7 ते 8 हजार वृक्षलागवड करत झाडे जवण्यासाठी प्रयत्न केले. पाणी टंचाई निर्माण झाल्यावर आपल्या शेतातील शेतीमालाची विक्री करून आलेल्या उत्पन्नातून आणि थोडं कर्ज काढून बोअरवेल घेतला. त्यानंतर गावकऱ्यांना मोफत पाणी वाटप केले. 2017 मध्ये सरकारच्या वतीनं त्यांना राज्यपालांच्या हस्ते शिवछत्रपती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. कुटुंबियांच्या मदतीमुळे काही कामे करता आली, अशी भावना बाबासाहेब शेळके यांनी व्यक्त केली.

Last Updated : October 22, 2025 at 12:12 PM IST

