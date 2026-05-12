दुर्दैवी! गदिमांच्या घरावरून आई अन् मुलामध्ये सोशल वॉर; नेमकं प्रकरण काय ?

पुण्यातील पंचवटीतील घर पाडण्यावरून घरातील व्यक्तींमध्ये सोशल वॉर सुरू झालंय. नातू सुमित्र माडगूळकर आणि त्यांची आई शीतल माडगूळकर यांच्याकडून एकमेकांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

Social war between mother and son over Gadima house
गदिमांच्या घरावरून आई अन् मुलामध्ये सोशल वॉर
Published : May 12, 2026 at 5:04 PM IST

पुणे: मराठी साहित्यातील ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी, गीतकार, लेखक आणि अभिनेता ग दि माडगूळकर यांचं लेखन, गायन आणि साहित्य सर्वत्र प्रसिद्ध आहेतच. परंतु त्यांच्याच घरात आता वाद असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. ते जिथं राहत होते, त्या पुण्यातील पंचवटीतील येथील घर पाडण्यावरून घरातील व्यक्तींमध्ये सोशल वॉर सुरू झालंय. नातू सुमित्र माडगूळकर आणि त्यांची आई शीतल माडगूळकर यांच्याकडून एकमेकांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

पंचवटी पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत : गदिमांचे नातू सुमित्र श्रीधर माडगूळकर यांनी सुरुवातीला फेसबुक पोस्ट करत म्हटलं की, गदिमांची पवित्र वास्तू "पंचवटी" पाडण्यास विरोध करीत आल्यामुळे मी आणि माझ्या कुटुंबाच्या (मी, माझी बायको आणि छोटी मुलगी) जीवाला धोका आणि माझी खोटी बदनामी करण्याचे कुभांड रचण्यात येत आहे. गदिमांनी हयात असताना असे म्हटलं होतं की, जोपर्यंत माझे घर पंचवटीत आहे, तोपर्यंत माझे अस्तित्व या जगात राहील. गदिमांची पवित्र वास्तू पंचवटी पाडावी/ बिल्डरला विकावी, असा दबाव आमच्या घरातील अगदी जवळच्या नातेवाईकांकडून (अगदी ते लोक ज्यांनी पंचवटीवर, गदिमांवर मोठी मोठी पुस्तके लिहिली आहेत ते या कटात सामील आहेत. केवळ लोकांना दाखवायला ते गदिमांचा वारसा सांगतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे पंचवटी पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. माझ्यावर गेले काही महिने याच्यावरून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, त्याला मी माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत विरोध करतो आणि विरोध करीत राहणार आहे. गदिमांची वास्तू मी पाडू अथवा विकू देणार नाही. केवळ पैशांसाठी हे लोक गदिमांची पवित्र वास्तू पाडत आहेत, असंही ते म्हणाले.

विरोध केल्यामुळे आता माझ्या जीवावर उठले : पुढे ते म्हणाले की, ज्या पवित्र वास्तूमध्ये गीतरामायण लिहिले गेले, जी अनेक साहित्यिक कलाकृतींची साक्षी आहे. गदिमांचा अनेक वर्षांचा सहवास ज्या वास्तूला लाभला ती पाडावी म्हणून हे लोक प्रयत्न करीत आहेत आणि त्याला मी विरोध केल्यामुळे आता माझ्या जीवावर उठले आहेत. यात माझा जीव गेला तरी बेहत्तर. या लोकांनी आता माझी बदनामी सुरू केली आहे, मी आणि माझ्या कुटुंबावर खोटे नाटे आरोप करून माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आमच्या कुटुंबातील ज्या बायका संसारात सुखी नाहीत, त्यांनी खोट्या नाट्या पोस्ट टाकून माझी बदनामी सुरू केली आहे. ज्या आजीवर आपल्या सख्ख्या नातीचा लैंगिक छळ केल्याच्या गुन्हा दाखल आहे आणि पंचवटीवर जिने भलेमोठे पुस्तक लिहिले आहे, त्या बाईंचा दाखला देऊन तिचा आम्ही छळ करतो, असा खोटा आरोप मी केवळ गदिमांची पवित्र वास्तू पाडायला विरोध करतो आहे म्हणून मी आणि माझ्या पत्नीवर करीत आहेत. माझ्या कुटुंबाच्या जीवावर उठले आहेत. खोटे नाटे कितीही ओरडून सांगितले तरी ते सत्य नसते हे आज ना उद्या समोर येईलच.

...तर गदिमांच्या पंचवटीला हात लावून दाखवा : गेली 10 वर्षे मी गदिमांच्या स्मारकासाठी लढतोय आणि माझ्या लढ्यामुळे स्मारकाची इमारत आता पूर्ण झालीय, आतल्या कामाला आता सुरुवात होईल. गदिमांचे स्मारक जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच गदिमांची पंचवटी माझ्यासाठी एक देऊळ आहे. या लोकांनी माझी कितीही बदनामी केली, माझा जीव जरी घेतला तरी ही वास्तू मी पाडू देणार नाही. माझी कितीही बदनामी करा, माझ्यावर कोर्ट केसेस करा, पण मी लढत राहीन आणि तुमचा उद्देश सफल होऊ देणार नाही. गदिमांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे आणि मी ही वास्तू बिल्डरला विकू देणार नाही हे सर्व केवळ गदिमांचे खोटे नाव घेऊन वारसा सांगणाऱ्या लबाड लांडग्यांनी म्हणजेच पडद्यामागे कारवाया करणाऱ्या नातेवाईकांनी समजावे. हिंमत असेल तर गदिमांच्या पंचवटीला हात लावून दाखवा. तुम्हाला माझे चॅलेंज आहे, असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय.

तुला तुझ्या अडचणीच्या काळात मदत केली : यानंतर सुमित्र माडगूळकर यांच्या आई शीतल माडगूळकर यांनी म्हटलं आहे की, तेव्हा तू कुठे होतास? जेव्हा पंचवटीला रंग द्यायला हवा होता, तेव्हा बाबांना पैसे तर दिले नाहीसच पण विरोधच केलास. तेव्हा तुला असे वाटले नाही का की आपलेही काही कर्तव्य आहे. पंचवटीचा पुढचा भाग पडायला आला होता, तेव्हा बाबांनी आणि काकांनीच तो दुरुस्त केला होता. अजूनही पंचवटीच्या अंगण झाडण्याचे आणि रक्षणाचे काम करण्याचे पैसे मी आणि काकू देतो. पंचवटीसाठी बिल्डर बघायला तूच पुढे होतास. जेव्हा तुला कळले की बाबांनी मृत्युपत्र माझ्या नावावर केले, तेव्हा तू 50 टक्के तुला हवेत आणि लीनताला जिने तुला वेळोवेळी मदत केली, तिला नंतर द्यावेत, असे तू सांगितलंस. पंचवटीच्या भिंतींनी कधीही ऐकली नाही, अशी अर्वाच्य भाषा तू स्वतःच्या आईला, बहिणीला आणि मेव्हण्याला वापरलीस की, ज्यांनी तुला तुझ्या अडचणीच्या काळात मदत केली. बाळा, आता तरी सुधार. खोटे वागण्याचं बंद कर. अजून वेळ गेलेली नाही. शेवटी सत्याचा विजय होतो आणि प्रत्येकाला आपल्या कर्माचे फळ भोगावे लागते हे लक्षात असू दे, असंही शीतल माडगूळकर म्हणाल्यात.

आदराचा गैरफायदा घेण्याचा तुझा हा प्रयत्न चुकीचा : आज पैशाच्या लोभाने तू आपली माणसे दूर करीत आहेस. पण हीच माणसे तुझ्या प्रत्येक अडचणीला उभी राहिली आहेत हे कायम लक्षात ठेव. जेव्हा तुझ्या हे लक्षात येईल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल. वेळीच सावर. आता तुझ्या चुकीच्या वागण्याचे समर्थन तू पंचवटी पाडण्याच्या पोस्टने केलेस. लोकांच्या गदिमांविषयीच्या प्रेमाचा, आदराचा गैरफायदा घेण्याचा तुझा हा प्रयत्न चुकीचा आहे. गदिमांच्या आणि रामरायाच्या खालच्या हॉलमधल्या फोटोसमोरच्या टेबलवर, बाहेर जाताना पादत्राणे ठेवताना आपल्या आजोबांच्या थोरपणाची जाणीव कुठे जाते? कोणी पाहुणे आले की आम्हाला उचलून ठेवायला लागतात. जेव्हा ड्रेनेज नको, त्या वस्तू टाकल्यामुळे तुंबते, पाणी तुळशीकट्ट्यापर्यंत जाते ते तुला कधीच दिसत नाही. मी आणि काकूच ते उभे राहून करून घेतो. नामुष्कीची वेळ तुझ्या वागण्यामुळेच माझ्यावर आली आणि तो घाणेरडा आरोप तू माझ्यावर करतोस याला काय म्हणू? असो. परमेश्वर सारे बघत असतो आणि सत्याचा विजय होतो असा माझा विश्वास आहे. तुला लिहिलेली ही शेवटची पोस्ट ! तुझी दुर्दैवी आई असं त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

