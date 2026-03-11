'गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचं कवच देण्याची तयारी'; मंत्री आकाश फुंडकर यांची विधान परिषदेत माहिती
केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यानुसार गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन केलं जाईल, अशी माहिती मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
मुंबई : स्विगी, झोमॅटो, उबर, ओला यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्राच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नुसार योजना राबवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कामगारांना जीवन विमा, आरोग्य लाभ, मातृत्व लाभ आणि वृद्धापकाळ संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
कोण आहेत गिग कामगार? : महाराष्ट्र विधान परिषदेत 2026 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना क्रमांक 425 अंतर्गत गिग कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी विविध सदस्यांनी गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत मुद्दे उपस्थित केले. सध्या अनेक कंपन्यांमध्ये कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कामगारांना 'गिग कामगार' असं संबोधलं जातं. स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, उबर, ओला यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या या कामगारांचा कंपनीसोबत थेट मालक-कामगार असा संबंध नसतो. त्यामुळं त्यांचं वेतन, सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचं लक्ष वेधण्यात आलं.
गिग कामगारांना मिळत नाही 'या' सुविधा : या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या या कामगारांना कामगार समजलं जात नाही. त्यांना 'डिलिव्हरी पार्टनर' असं संबोधलं जातं. त्यांना 8 तास काम करणं बंधनकारक नसतं. गिग कामगार 2 ते 3 तास देखील काम करू शकतात. त्यामुळं ते सामाजिक सुरक्षा कोडमध्ये जी कामगार आणि मालक अशी व्याख्या आहे, त्यामध्ये बसत नाहीत, अशी माहिती आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली. बहुतेकवेळा या कामगारांचं वेतन हे 'पीस रेट' म्हणजे कामाच्या प्रमाणावर आधारित असतं. त्यांनी केलेल्या डिलिव्हरी किंवा सेवेनुसार त्यांना पैसे दिले जातात. त्यामुळं त्यांना नियमित पगार, सेवा सुविधा किंवा सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही.
गिग कामगारांना मिळाणार सामाजिक सुरक्षा योजना : ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Code on Social Security, 2020) लागू केली आहे. ही संहिता 29 सप्टेंबर 2020 रोजी पारित करण्यात आली असून 16 नोव्हेंबर 2020 पासून तिच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या संहितेनुसार गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून या कामगारांसाठी विविध सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येणार आहेत.
सुरक्षा योजनेतून मिळणार या सुविधा :
- जीवन आणि अपंगत्व विमा
- आरोग्य व मातृत्व लाभ
- वृद्धापकाळ संरक्षण
- शिक्षण
- तसंच केंद्र सरकारनं निश्चित केलेले इतर लाभ
गिग कामगारांना मिळणार शासकीय योजनांचा लाभ : सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अंतर्गत गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे. देशात गिग अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळं या कामगारांना वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य संरक्षण देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.
