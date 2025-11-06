घरावर ईडीची छापेमारी पडल्याची थाप: सोशल माध्यमावर भेटलेल्या भामट्यानं भावी वधूला घातला लाखो रूपयांचा गंडा
सोशल माध्यमांवर झालेल्या ओळखीतून भामट्यानं तरुणीसोबत लग्नाच्या आणाभाका घेतल्या. मात्र घरी ईडीची छापेमारी झाल्याचा बनाव करत पीडितेकडून 92 लाख 75 हजार रुपये उकळले.
Published : November 6, 2025 at 5:55 PM IST
ठाणे : भावी वधूशी सोशल माध्यमांवर ओळख करुन मैत्री केली, त्यानंतर दोघात प्रेमच सूत जुळलं. मात्र आरोपीनं लग्नाच्या आणाभाका घेतल्या, त्यातच माझ्या घरावर ईडीची धाड पडली असून यातून सोडवण्यासाठी भावी वधूला 92 लाख 75 हजार रूपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना डोंबिवली पश्चिम भागात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पीडित भावी वधूनं विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. शैलेश प्रकाश रामगुडे (30) असं गुन्हा दाखल झालेल्या भामट्याचं नाव आहे. तो ठाणे पश्चिमेतील हिरानंदानी इस्टेटमधील सॉलिटर इमारतीत राहतो.
प्रेमाचं नाटक करत तरुणीला दाखवलं लग्नाचं आमिष : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित 30 वर्षीय तरुणी ही डोंबिवली पश्चिमेला एका हायप्रोफाईल सोसायटीत कुटुंबासह राहते. तर आरोपी शैलेश हा ठाणे पश्चिमेतील हिरानंदानी इस्टेटमधील सॉलिटर इमारतीत राहतो. त्यातच 2024 साली दोघांची सोशल माध्यमांवर मैत्री झाली. त्यानंतर प्रेमाचं नाटक करत आरोपीनं पीडित तरुणीला लग्नाचं आमिष दाखवलं. अश्यातच सप्टेंबर 2024 रोजी आरोपी शैलेश यानं आपल्या घरावर ईडीची छापेमारी पडली आहे. घरातील दोन किलो सोनं, एक कोटी रूपये ईडीनं जप्त केले आहेत. ते सोडवण्यासाठी शैलेशनं पीडितेकडून सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम असा एकूण 90 लाख 75 हजार रूपयांचा ऐवज उकळला.
तरुणीशी लग्न न करता केली फसवणूक : "सप्टेंबर 2024 ते ऑगस्ट 2025 कालावधीत हा प्रकार घडला असून पीडित तरुणीशी लग्न न करता, पैसे परत न करता फसवणूक केली. ही बाब समजल्यावर पीडित तरुणीनं विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तिच्यावर घडलेल्या प्रसंगाचं कथन केलं. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 398 (4), 316 (2) प्रमाणं गुन्हा दाखल केला," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पवार यांनी दिली असून या गुन्हाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गहिनीनाथ गमे करत आहेत.
