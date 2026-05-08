साई महाप्रसाद किराणा खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्याचा आरोप; साईबाबा संस्थाननं काय दिलं स्पष्टीकरण?
देश-विदेशातही प्रसिद्ध असलेल्या शिर्डी साईमंदिरातील महाप्रसादासाठी निकृष्ट पदार्थांचा वापर झाल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यानं आरोप केला. हे आरोप संस्थाननं फेटाळले आहेत.
Published : May 8, 2026 at 3:35 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या महाप्रसादालयासाठी खरेदी होणाऱ्या किराणा मालात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून केलेल्या पाहणीत निविदेत दाखविलेल्या 'अ' दर्जाच्या मालाऐवजी प्रत्यक्षात क दर्जाचा किराणा वापरला जात असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी साई संस्थानच्या प्रसादालयातील भांडारात जाऊन माहिती घेतली. प्रथम भांडार विभागातून गहू, तांदूळ, डाळी, काजू, किसमिस, लवंग, हरभरे, छोले आदी मिळून 17 प्रकारच्या किराणा मालाचे नमुने स्वतंत्र प्लास्टिक पिशव्यात घेण्यात आले. कोणत्या गोणीतून नमुने घ्यायचे, याचे स्वातंत्र्य संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्याचे काळे यांनी सांगितले. यानंतर हे नमुने खरेदी विभागात नेऊन ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर केलेल्या नमुन्यांशी तुलना करण्यात आली. खरेदी विभागातील बरण्यांमध्ये ठेवलेले नमुने 'अ' दर्जाचे असून प्रत्यक्ष वापरात असलेला माल 'क' दर्जाचा असल्याचा आरोप काळे यांनी केला. ठेकेदार निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवतात. मात्र, बिल मात्र उच्च दर्जाच्या मालाचे आकारले जाते. हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे, असा त्यांनी दावा केला.
संजय काळे यांनी पुढे सांगितले की, संस्थान अन्न व औषध प्रशासनाकडून माल खाण्यास योग्य असल्याचा दाखला घेते. मात्र, पुरवठा झालेला माल निविदेप्रमाणे ठरलेल्या दर्जाचा आहे की नाही, याची खातरजमा केली जात नाही. ही बाब त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी संदीप भोसले यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर तक्रार द्या. कारवाई करू असे उत्तर मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनाही या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली. पंचनामा करून नमुने उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन संस्थाननं दिल्याचा दावा काळे यांनी केला.
भाविकांच्या देणगीवर सुरू असलेल्या प्रसादलायत 'क' दर्जाचा किराणा वापरला जात आहे. भाविकांना त्याचे जेवण दिलं जात आहे. या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून सहभागी असलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या लोकांवर लवकरात लवकर कारवाई झाली नाही, तर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे-सामाजिक कार्यकर्ते-संजय काळे
दर्जा समाधानकारक असल्याचा संस्थानचा दावा- दरम्यान, या सर्व आरोपांचे साईबाबा संस्थान प्रशासनानं खंडन केलं आहे. संस्थानच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात प्रसादासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता पाळली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. किराणा माल, तूप आणि खाद्यतेलाची खरेदी काटेकोर निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाते. निविदा प्रक्रियेदरम्यान व्यापाऱ्यांनी सादर केलेले नमुने आणि प्रत्यक्ष पुरवठा करण्यात आलेल्या मालाची सखोल तुलना करण्यात येते. दर्जा समाधानकारक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच माल स्वीकारला जातो, असे संस्थाननं स्पष्ट केलं आहे.
कारभार पारदर्शक पद्धतीनं सुरू असल्याचा दावा- संस्थाननं प्रसादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र आणि आधुनिक फूड टेस्टिंग लॅब कार्यरत असल्याचंही सांगितलं आहे. या प्रयोगशाळेत प्रत्येक नमुन्याची तपासणी केली जाते. तूप आणि तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंची तपासणी शासकीय प्रयोगशाळांमधूनही करून घेतली जाते. त्यामुळे प्रसादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जात नसल्याचा दावा संस्थाननं केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनीही आरोप फेटाळून लावत सर्व नमुने स्वतः तपासण्यात आले. कोणतीही त्रुटी आढळून आलेली नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. कोणालाही शंका असल्यास त्यांनी संस्थानमध्ये येऊन प्रत्यक्ष माल आणि नमुने तपासावेत, असे आवाहनही त्यांनी केलं. संस्थानचा संपूर्ण कारभार पारदर्शक पद्धतीनं सुरू असल्याचा त्यांनी दावा केला.
साईबाबा संस्थानकडून अशी होते खरेदी- साई संस्थानकडून प्रसादालय आणि लाडू निर्मितीसाठी लागणाऱ्या किराणा मालाची खरेदी महाराष्ट्र शासनाच्या ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाते. दरवर्षी ई-टेंडर काढण्यात येते. सर्वात कमी दर देणाऱ्या एल-वन पुरवठादाराला ठेका दिला जातो. संस्थानकडून सुमारे 27 ते 28 व्यापाऱ्यांकडून विविध प्रकारचा किराणा माल खरेदी केला जातो. पुणे, नाशिक, मुंबई आणि जळगाव येथील व्यापाऱ्यांकडून गहू, तांदूळ, डाळी, साखर, मसाले, रवा, मैदा तसेच इतर साहित्याचा पुरवठा केला जातो. साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात दररोज सरासरी 40 हजार भाविक महाप्रसादाचे सेवन करतात. या महाप्रसादासाठी दरवर्षी अंदाजे 70 ते 100 कोटी रुपयांचा किराणा माल खरेदी केला जातो. प्रसादालयासाठी दर महिन्याला अंदाजे 450 ते 500 क्विंटल गहू, 500 ते 600 क्विंटल तांदूळ आणि 550 ते 600 क्विंटल साखरेची आवश्यकता भासते. याशिवाय तूरडाळ 20 ते 25 क्विंटल, मुगडाळ सुमारे 25 क्विंटल इतकी लागते. लाडू निर्मितीसाठी दररोज 150 ते 200 डबे गावरान तुपाचा वापर केला जातो. हरभरा डाळही मोठ्या प्रमाणावर लागते. आवश्यकतेनुसार 8 ते 15 दिवसांच्या अंतराने अतिरिक्त माल मागवण्यात येतो.
साई संस्थानकडून काय होणार चौकशी- भाविकांना दिल्या जाणाऱ्या महाप्रसादासाठी निकृष्ट दर्जाचा किराणा वापरला जात असल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि पुरवठादारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संजय काळे यांनी केली आहे. या आरोपांमुळे साई संस्थानच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निविदेत दाखविलेल्या नमुन्यांप्रमाणेच प्रत्यक्ष मालाचा पुरवठा होतो का? त्याची तपासणी कोण करते? दर्जा नियंत्रणासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे? कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीत पारदर्शकता कितपत आहे? याबाबत भाविक आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात संस्थान प्रशासन काय भूमिका घेते? काय चौकशी केली जाते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-