बाबा आढाव यांची प्रकृती खालावली; उपचारासाठी अतिदक्षता विभागात दाखल, शरद पवारांनी घेतली रुग्णालयात जाऊन भेट

ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबा आढाव (Baba Adhav) यांची प्रकृती बिघडल्यामुळं त्यांना पूना हॉस्पिटलमधील अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं आहे.

शरद पवारांनी घेतली बाबा आढाव यांची भेट
December 6, 2025

पुणे : ९५ वर्षीय ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबा आढाव (Baba Adhav) यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना पुण्यातील पूना हॉस्पिटलमधील अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. आज ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पूना हॉस्पिटल येथे जाऊन बाबा आढाव यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.


विविध आंदोलनात सहभागी : कष्टकरी, रिक्षाचालक आणि समाजातील विविध प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका ते मांडत असतात. मध्यंतरी रिक्षा चालकांच्या विविध प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनही करण्यात आलं होतं. गेल्या काही दिवसापासून आढाव यांची प्रकृती ठीक नसताना देखील ते विविध आंदोलनात सहभाग झाले होते.

शरद पवारांनी घेतली बाबा आढाव यांची भेट


असिम आणि अंबर आढाव काय म्हणाले? : "आमचे वडील आणि ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळं गेले दहा दिवस त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं आहे. सध्या त्यांच्यावर हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अभिजित वैद्य आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आवश्यक ते उपचार चालू आहेत. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. आज आत्ता प्रकृती काळजी करण्यासारखी पण स्थिर आहे. सर्वांना विनंती की अफवा पसरवू नयेत किंवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. त्यांच्या कुटुंबीयांकडून किंवा अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा. डॉ. बाबा आढाव यांच्या प्रकृतीविषयी घडामोडी योग्यवेळी कळवण्यात येतील," असं असीम आणि अंबर आढाव यांनी सांगितलं. दरम्यान राष्ट्र

