संघर्षाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवा; अण्णा हजारे यांची सोनम वांगचुक उपोषणावर प्रतिक्रिया, म्हणाले 'माझ्यावर अशी वेळ...'
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : July 19, 2026 at 8:17 AM IST
अहिल्यानगर - नीट परीक्षा पेपरफुटीसह शिक्षण व्यवस्थेतील इतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे दिल्लीतील जंतर मंतरवर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. कॉकरोज जनता पार्टीनं या आंदोलनाची सुरुवात केली होती. त्यानंतर सोनम वांगचुक हे या आंदोलनात सहभागी झाले. तब्बल 20 दिवस झाले सोनम वांगचुक हे उपोषणाला बसले होते. मात्र, शनिवारी त्यांना पोलिसांनी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं होतं.
सरकारला लक्ष घालण्याचं आवाहन - सोनम वांगचुक हे 20 दिवसांपासून जंतर मंतरवर उपोषणाला बसले होते. मात्र, शनिवारी अचानकच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल केल्याचा आरोप आरोप कॉकरोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केला. या घटनेनंतर स्वत: अभिजित दिपके यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केल्याची घोषणा केली. या सर्व विषयांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया देत सरकारला लक्ष घालण्याचं आवाहन केलं आहे.
चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न - कोणताही प्रश्न संघर्षाऐवजी संवाद आणि सलोख्यानं सोडवणं अधिक योग्य असल्याचं मत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं. अहिल्यानगर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना अण्णा हजारे म्हणाले, "सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी उचललं, ही दुर्दैवी बाब आहे. खरंतर कोणताही प्रश्न सलोख्यानं आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येतो. मी माझ्या आयुष्यात अनेक आंदोलनं आणि उपोषणं केली, मात्र माझ्यावर अशी वेळ कधीच आली नाही." ते पुढे म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व आहे. समाजाला सोबत घेऊन जायचं असेल, लोकांचा विश्वास संपादन करायचा असेल, तर संघर्षाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे."
संवाद आणि सलोखा प्रभावी उपाय - "शासन आणि आंदोलक यांनीही संयम ठेवून परस्पर संवादातून मार्ग काढणं आवश्यक आहे," असं म्हणत अण्णा हजारे यांनी यावेळी कोणताही सामाजिक किंवा लोकहिताचा प्रश्न हा शांततामय मार्गानं सोडवणंच लोकशाहीसाठी हितावह असल्याचं सांगत, संवाद आणि सलोखा हाच सर्व समस्यांवरील प्रभावी उपाय असल्याचं मत व्यक्त केलं.
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