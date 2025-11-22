पुतणीसाठी चुलतीची माघार; अवघ्या २१ व्या वर्षात उच्च शिक्षित तरुणीला लागली 'नगरसेवक पदाची लॉटरी'
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाला यश मिळालं आहे. स्नेहा तमशेट्टे (Sneha Tamshette) हिची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.
Published : November 22, 2025 at 3:30 PM IST
नांदेड : राजकारणात कोणाचं कधी आणि केव्हा नशीब उजाडेल हे सांगता येत नाही. नगरसेवक होण्यासाठी अनेक वर्ष संघर्ष करावा लागतो. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेडमध्ये मात्र एका उच्च शिक्षित तरुणीचं असं काही नशीब पालटलं की, अवघ्या २१ व्या वर्षात या मुलीला नगरसेवक पदाची चक्क लॉटरी लागली आणि तेही बिनविरोध. विशेष म्हणजे काँग्रेससह अन्य एका अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यानं आणि पुतणीसाठी चुलतीने माघार घेतल्यानं स्नेहा तमशेट्टे (Sneha Tamshette) हिची भाजपाकडून नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. शिवाय ओबीसी महिला म्हणून निवडून येण्याचा बहुमान तिनं मिळवला आहे. दरम्यान या निवडीने भारतीय जनता पक्षाने नांदेड जिल्ह्यात पहिलं खातं उघडलं आहे.
पुतणीसाठी चुलतीची माघार : नांदेड जिल्ह्यातील इतर नगर परिषदांसोबतचं मुखेड नगरपरिषदेची निवडणूक होत आहे. २० नगरसेवक आणि एक नागराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होत आहे. स्नेहा तमशेट्टे या तरुणीनं भाजपाकडून उमेदवारी दाखल केली होती. प्रभाग क्रमांक ४ अ ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले होते. या प्रभाग क्रमांक ४ अ मधून काँग्रेस आणि दोन अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात एक अपक्ष स्नेहा हिची चुलती जयश्री हणमंत तमशेट्टे होत्या. अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेसच्या उमेदवाराचे आणि अन्य एका अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला होता. तर एकाच कुटुंबातील दोघांचा अर्ज वैध ठरला. ही जागा बिनविरोध होणार हे निश्चित होतं, पण माघार कोण घेणार? हे मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत अस्पष्ट होतं. शेवटी आपल्या पुतणीला बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी चुलती जयश्री तमशेट्टे यांनी अर्ज मागे घेतला. भाजपाचे आमदार तुषार राठोड यांची शिष्टाई कामाला आली. सर्वसामान्य कुटुंबातील असलेली स्नेहा ही एक उच्च शिक्षित आहे आणि अवघ्या २१ वर्षाची आहे. तिच बी फार्मसीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झालं आहे. प्रभाग क्रमांक ४ (अ ) हे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झालं आणि स्नेहाचं नशीबचं फुललं. आपली मुलगी नगरसेविका झाल्यानं कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
६० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात : मुखेडमध्ये भाजपा, काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे) अशी तिरंगी लढत आहे. नगराध्यक्ष पदासासाठी तिन्ही पक्षांनी प्रबल उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत. दरम्यान मुखेड हा भाजपा आमदार तुषार राठोड यांचा बाल्लेकिल्ला आहे. मागच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाने सत्ता मिळवली होती. पुन्हा वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी भाजपाचे आमदार तुषार राठोड यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दरम्यान मुखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी सहा उमेदवार तर नगरसेवक पदासाठी ६० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाचा १ आणि नगरसेवक पदाच्या २० उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले.
