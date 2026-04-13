भारतीय खवले मांजरीच्या खवल्याची तस्करी; डीआरआय नागपूर युनिटकडून छत्तीसगडमध्ये कारवाई, तिघांना अटक
भारतीय खवले मांजराच्या खवल्यांची तस्करी करणाऱ्या तिघांना रविवारी अटक करण्यात आली. डीआरआयच्या नागपूर प्रादेशिक युनिटनं ही कारवाई केली.
Published : April 13, 2026 at 9:07 AM IST
नागपूर- महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर प्रादेशिक युनिटनं रविवारी छत्तीसगडमधील जगदलपूर शहरात खवले मांजरच्या खवल्याची (स्केल्स) यांच्या बेकायदेशीरपणे तस्करीच्या व्यापारात गुंतलेल्या तस्करीच्या रॅकेटचा भंडाफोड केला आहे. या कारवाईत भारतीय खवले मांजराच्या खवल्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहारात सहभागी असलेल्या तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या ताब्यातून एकूण 16 किलो 528 ग्राम वजनाचे भारतीय खवले मांजराचे खवले जप्त करण्यात आले आहेत.
खवले मांजर आणि त्याच्या अवयवांच्या व्यापारावर कठोर निर्बंध:- भारतीय खवले मांजर (Manis crassicaudata) हा प्राणी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 च्या अनुसूची-I मध्ये समाविष्ट असून त्याला सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे. या अधिनियमाअंतर्गत खवले मांजर आणि त्याच्या अवयवांच्या व्यापारावर कडक बंदी आहे. त्यानुसार जप्त करण्यात आलेले 16 किलो 528 ग्राम वजनाचे खवले वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अंतर्गत जप्त करण्यात आले.
लक्झरी फॅशन क्षेत्रात या खवल्यांना आहे मागणी:- जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीनही अटक आरोपींसह जप्त केलेले पँगोलिन खवले पुढील आवश्यक कारवाईसाठी छत्तीसगड, जगदलपूर रेंजच्या वनक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. पँगोलिनची बेकायदेशीर शिकार त्याच्या मांसासाठी आणि खवल्यांसाठी केली जाते. काही पारंपरिक औषधांच्या बाजारात आणि लक्झरी फॅशन क्षेत्रात या खवल्यांना मागणी आहे. यात औषधी गुणधर्म असल्याचा चुकीचा समज आहे. सातत्यानं वाढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे संघटित शिकारी आणि तस्करी रॅकेट सक्रिय झालं आहे. त्यात पँगोलिन हा जगातील सर्वाधिक तस्करी होणारा प्राणी ठरला आहे.
अनेक राज्यात तस्करांचे पायमुळं- या कारवाईमुळे 2025 पासून डीआरआय नागपूर प्रादेशिक युनिटनं अनेक बेकायदेशीर वन्यजीव तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. यात मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथून चालणारे बिबट्याच्या कातडींच्या तस्करीचे रॅकेट, सिवनी येथे वाघाच्या पिल्लाची हत्या करून त्याचे अवयव विकण्याचा प्रयत्न करणारे जाळे, भोपालमधील बिबट्याच्या कातडींची तस्करी करणारे रॅकेट आणि तसेच आंध्र प्रदेशातील पिलेरू येथील पँगोलिन खवल्यांच्या तस्करीचे जाळे यांचा समावेश आहे.
भारतीय खवले मांजराचे अस्तित्व धोक्यात- भारतीय खवलेमांजर ही सस्तन प्राण्यांची एक अत्यंत दुर्मिळ प्रजाती आहे. कीटक आणि वाळवी खाऊन, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये हे प्राणी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या प्राण्याच्या खवल्यांना आणि मांसाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या बेकायदेशीर मागणीमुळे या प्रजातीचं अस्तित्व गंभीर धोक्यात आलं आहे. कोणत्याही वन्यप्राण्याला पकडणं, आपल्या ताब्यात ठेवणं, त्याची विक्री करण्याचा प्रयत्न करणं किंवा त्याला इजा पोहोचवणं हा एक गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे. जर कोणताही वन्यप्राणी गावात, शेतात किंवा आजूबाजूच्या परिसरात दिसला तर त्या प्राण्याला त्रास न देता तात्काळ वन विभागाला त्याविषयी माहिती द्यावी.
हेही वाचा-