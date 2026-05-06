औषधाच्या इनवाईस बनवून होणाऱ्या गोवनिर्मित मद्य तस्करीचा पर्दाफाश, सहाचाकी कंटेनर आणि 1450 मद्याचे बॉक्स केले जप्त
औषधाच्या नावाखाली गोवनिर्मित मद्याच्या तस्करीचा पर्दाफाश ठाणे जिल्ह्यात करण्यात आलाय. सहाचाकी कंटेनरसह सुमारे दीड हजार बॉक्स जप्त केलेत.
Published : May 6, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 8:25 AM IST
ठाणे - औषधाच्या नावाखाली बनावट इनवाईस बनवून सहाचाकी कंटेनरमध्ये गोवनिर्मित मद्याचा साठा वाहतूक करण्यात येणार असल्याच्या मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथकानं 5 मे रोजी संध्याकाळी 6.15 वाजण्याच्या सुमारास आर. सी. पाटील टोल नाका ते माजिवाडा दरम्यान संशयावरून अडवलेल्या कंटेनरची तपासणी केली असता मद्याच्या तस्करीचा फर्दाफाश झाला. राज्य उत्पादन शुल्क पथकानं सहाचाकी कंटेनरसह 1 हजार 450 मद्याचे बॉक्स हस्तगत करून वाहतूक करणाऱ्या दोघांना अटक केली.
गोवनिर्मित मद्याची तस्करी करणाऱ्या अटक आरोपींमध्ये पर्गत सिंग कर्तार सिंग हा वाहन चालक असून आरोपी अमरीतबिर सिंग हरप्रीत सिंग हा सहकारी असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क पथकानं दिली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रविण तांबे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे मंगळवारी 5 मे 2026 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मिळालेल्या माहितीच्या आधारे परराज्यातील गोवा राज्यात निर्मित मद्याची वाहतूक होणार असल्याचं समजलं. पथकानं आर. सी. पाटील टोल नाका ते माजिवाडा रोड, ठाणे या दरम्यान गस्त घालत असताना सहाचाकी कंटेनरचा संशय आल्यानं पथकानं कंटेनर थांबवून तपासणी केली असता रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्कीच्या 180 मिलीच्या (गोवा राज्यात निर्मित) सिलबंद बाटल्या मिळून आल्या. पथकानं मंगळवारच्या कारवाईत 1 हजार 450 मद्याचे बॉक्स हस्तगत केले. पथकानं दोन आरोपींना अटक करून मद्याच्या साठ्यासह सहाचाकी कंटेनर असा 1 कोटी 65 लाख 11 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्याची धडक कारवाई केली.
वर्षभरात 15 कोटींची दारू जप्त - मागील दीड वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे विभागानं विविध कारवाया करून तब्बल 15 कोटी हून अधिकचा मद्य साठा जप्त केला आहे. हा मद्य साठा नेमका कुठे घेऊन जात होते, यासंदर्भात पुढील चौकशी राज्य उत्पादन शुल्क करत असल्याचं राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे अधीक्षक प्रवीण तांबे यांनी सांगितलं.
