भाजपकडून स्मिता जाधव मैदानात; सतेज पाटलांच्या भूमिकेवर म्हणाल्या, ‘मामांचे आशीर्वाद नेहमीच पाठीशी’
स्मिता जाधव यांना ‘मामांची अदृश्य शक्ती सोबत असणार का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, ‘हो, असणार ना. मामांचा आशीर्वाद नेहमीच सोबत असतो,’ असं उत्तर दिलं.
Published : October 5, 2026 at 7:49 PM IST
पुणे : विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांच्या उमेदवारीमुळे काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासमोर भाजपानं आव्हान उभे केल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, सतेज पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारासाठी काम करणार असल्याचं काल स्पष्ट केलं.
आज (5 ऑक्टोबर) पुण्यातील विधानभवन येथे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि भाजपा कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत डॉ. स्मिता जाधव यांनी पदवीधर मतदारसंघातून, तर कौस्तुभ गावडे यांनी शिक्षक मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
यावेळी स्मिता जाधव यांना ‘मामांची अदृश्य शक्ती सोबत असणार का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, ‘हो, असणार ना. मामांचा आशीर्वाद नेहमीच सोबत असतो,’ असं उत्तर त्यांनी दिलं.
20 वर्षांपासून आपण शिक्षण क्षेत्र आणि तरुणांसाठी काम करत आहोत - स्मिता जाधव
यावेळी स्मिता जाधव म्हणाल्या की, गेल्या 20 वर्षांपासून आपण शिक्षण क्षेत्र आणि तरुणांसाठी काम करत आहोत. राजकारणात येण्यामागचा मुख्य उद्देश तरुणांसाठी व्यापक पातळीवर काम करणं हा आहे. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन काम केलं जाईल. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, इन्क्युबेशन सेंटरची उभारणी, कौशल्य विकास, सांगलीतील कृषी उद्योग तसेच कोल्हापूर आणि पुण्यातील आयटी हबला पूरक धोरणं राबविण्यावर भर दिला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
मामा सतेज पाटील यांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेबाबत विचारलं असता स्मिता जाधव म्हणाल्या की, मामांनी नेहमीच लोकांसाठी आणि समाजासाठी उत्तम काम करण्याचा सल्ला व प्रोत्साहन दिलं आहे. मी त्यांची भाची असल्यानं त्यांचे आशीर्वाद नेहमीच माझ्या पाठीशी आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
आपल्या घराण्यात 5 पिढ्यांपासून शिक्षकी पेशा- कौस्तुभ गावडे
दरम्यान, शिक्षक मतदारसंघाचे भाजपा उमेदवार कौस्तुभ गावडे म्हणाले की, आपल्या घराण्यात 5 पिढ्यांपासून शिक्षकी पेशा आहे. 2019 पासून आपण स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेत सहशिक्षक आणि प्रशासक म्हणून कार्यरत असून शिक्षकांच्या दैनंदिन अडचणींची जवळून माहिती आहे.
२००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, टीईटीच्या सक्तीमुळे शिक्षकांच्या नोकरीवर आलेली गदा दूर करून नोकरीची सुरक्षितता देणं, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता ताण कमी करणं तसेच संचमान्यतेच्या जाचक अटींमुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना संरक्षण देणे, या प्रश्नांवर काम करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. पक्षाचा निर्णय सर्वांना मान्य असेल आणि सर्व मित्र एकत्र येऊन आपलाच प्रचार करतील, असा विश्वासही कौस्तुभ गावडे यांनी व्यक्त केला.