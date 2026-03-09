ETV Bharat / state

पवईतील झोपडपट्टीवासी पुन्हा हायकोर्टात, पुनर्वसन नाही म्हणून नाईलाजानं अतिक्रमण केल्याचा दावा

पवईतील अतिक्रमणाबाबत तिथल्या झोपडपट्टीवासियांनी आता हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत.

Bombay High Court
फाईल फोटो - मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 9:40 PM IST

मुंबई - पवईतील अतिक्रमणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या कठोर निर्देशांविरोधात तिथल्या झोपडीवासियांनी आता हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत. या अतिक्रमणावरून हायकोर्टानं बीएमसीची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. दिवसेंदिवस वाढत असलेले अतिक्रमण हटवण्याची तुमची इच्छाशक्ती नाही की तुमच्यात ती शक्ती नाही? हे एकदाचं स्पष्ट करा, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला होता.

काय आहे याचिका? - हे रहिवासी बाहेरचे नसून तिथल्याच जयभीम नगरचे रहिवासी आहेत. काही दिवसांपूर्वी तिथं पालिकेनं बुलडोझर चालवून त्यांची घरं पाडली. मात्र, त्यानंतर मुलांच्या शाळेचा तसंच स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानं या लोकांनी जवळपास जागा मिळेल तिथं आसरा घेतला. पण, आता जर पालिकेनं त्यांचं पाणी आणि शौचालय बंद केलं तर मुलांनी आणि महिलांनी काय करायचं? असा सवाल करत चैतन्य शेळकेंसह शेकडो रहिवाशांनी वकील प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका सोमवारी हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आली असता यावर मंगळवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलं.

प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्ते चैतन्य शेळके (ETV Bharat Reporter)

अतिक्रमणाकरता केवळ पालिकाच जबाबदार - मुंबईत दिवसेंदिवस वाढतं अतिक्रमण ही सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे. लोकांना रस्त्यांवर चालायला जागा नाही, तिथं वाहन कुठं चालवणार आणि पार्क करणार कुठं? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला होता. पालिका प्रशासन प्रत्येक सुनावणीत तारीख मागून केवळ वेळ मारून नेता. तुम्हाला कुठल्याही समस्येवर तोडगा काढयचाच नाही का? या तुम्ही स्वतः तयार केलेल्या समस्या आहेत. दरवेळी येता प्रतिज्ञापत्र देतो सांगून वेळ मारून नेता. पवईतील अतिक्रमणाजवळ तुम्ही फिरतं शौचालय आणून ठेवलंय, तिथं नियमितपणे टँकरनं पाणी पुरवता. यावरून तुम्ही त्या जागेवरील अतिक्रमण हटवताय की त्यांना तिथं वसवताय? फिरतं शौचालय हे फिरतं असालया हवं, इथलं शौचालय बऱयाच काळापासून कुठेही फिरलेलं दिसत नाही. यावरून तुमची कारवाईची इच्छाशक्ती दिसून येते, असा टोलाही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी लगावला होता.

हायकोर्टानं सुनावलं - रस्ता असो किंवा मोकळे फुटपाथ, जरा कुठे जागा रिकामी दिसली की लगेच त्यावर अतिक्रमण केलं जातं. मात्र, हे सारं सुरू असताना पालिका काहीच करत नाही. त्यामुळं भविष्यात मुंबईची काय अवस्था होईल याची आम्हाला चिंता वाटतेय, असं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं या सुनावणीत नोंदवलं होतं. मुंबईतील रस्ते व पदपथांची अवस्था बघता भविष्यात मुंबईकरांना वाहनं सोडून सायकल किंवा छोट्या ई बाईकच चालवाव्या लागतील. प्रशासनाकडेही हे सक्तीचं करण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय उरणार नाही, असंही मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं होतं.

काय आहे शाळेची मूळ याचिका? - पवईतील ब्युमाऊंट स्कूलनं यासंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. येथील पोद्दार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता व पदपथावर झोपड्यांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळे येथील रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून त्याचा विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास होतोय. शाळेकडून पालिकेकडं याची रितसर तक्रार करण्यात आली. मात्र, पालिका प्रशासन काहीच करत नाही. त्यामुळं याप्रकरणी आता हायकोर्टानं या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली. गुरूवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी इथल्या सद्यपरिस्थितीची माहिती देणारे फोटोच कोर्टात सादर केले, ज्यात इथं पालिकेचं फिरतं शौचालय कायमस्वरूपी ठेवत तिथं नियमित टँकर पुरवले जात असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच इथले लोक कश्या पद्धतीनं इथं सण उत्सव साजरे करतायेत, याचेही पुरावे मांडण्यात आले. पवईतील हिरानंदानी परिसरातील या रस्त्यावरुन एकावेळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. मात्र, आता तिथं केवळ एकच लेन वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे हे कोर्टाला दाखवण्यात आलं.

