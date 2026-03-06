ETV Bharat / state

नवी मुंबईत शिकवणी सुरू असताना स्लॅब कोसळला; एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 10 जणांना वाचवलं

नवी मुंबईत एका इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यामुळे एका विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. शिकवणी सुरू असताना ही घटना घडली.

Slab Collapse in Private Tuition Class Koparkhairane
नवी मुंबईत शिकवणी सुरू असताना स्लॅब कोसळला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 7:06 AM IST

नवी मुंबई : येथील कोपरखैरणे सेक्टर 2 परिसरातील विद्याभावन सोसायटीमध्ये गुरुवारी (5 मार्च) सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास एका इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. घटनेच्या वेळी तळमजल्यावरील फ्लॅटमध्ये चौथी-पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची खाजगी शिकवणी सुरू होती. या घटनेत मनीष म्हसे (वय 14) नामक विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. अचानक वरचा स्लॅब कोसळल्यामुळे शिकवणीच्या शिक्षिकेसह एकूण 11 विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकले. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलानं तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. बचाव पथकानं 10 विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळवलं. मात्र, एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

इमारत 28 वर्षे जुनी : कोपरखैरणे सेक्टर 2 येथील विद्या भवन इमारतीत ही दुर्घटना घडली. ही इमारत जवळपास 28 वर्षे जुनी असून ती जीर्ण अवस्थेत होती. तरीही या इमारतीचा रहिवासी वापर सुरू होता. घटनेची माहिती मिळताच कोपरखैरणे आणि वाशी अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्य सुरू केलं. मात्र, घरात जाण्याचा मार्गच बंद झाल्यामुळे अडकलेल्यांना बाहेर काढताना अडचणी येत होत्या. त्यानंतर जवानांनी गॅलरीची ग्रील तोडून आत प्रवेश केला आणि ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका केली.

या दुर्घटनेत शिक्षिकेसह काही विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना वाशीच्या पालिका रुग्णालयात तसेच, काहींना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेत मनीष म्हसे या 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

यापूर्वीही स्लॅब कोसळण्याची घटना घडली होती : विशेष म्हणजे, कोपरखैरणे येथील विद्या भवन इमारतीमध्ये यापूर्वीही स्लॅब कोसळण्याची घटना घडली होती. तरीदेखील इमारतीचा वापर सुरूच होता. दुर्घटना घडलेली विद्या भवन इमारत सुमारे 28 वर्षे जुनी आहे. या इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली आहे.

तसेच, पडझड झालेल्या घरातील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत आणि आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी नागरिकांना धीर दिला तसेच जखमींवर उपचार सुरू असलेल्या रुग्णालयांनाही भेट दिली.

दरम्यान, संबंधित इमारत पूर्णतः रिकामी करण्यात आली असून आयुक्तांच्या निर्देशानुसार तेथील रहिवाशांची तात्पुरती निवास व्यवस्था कोपरखैरणे येथील अण्णासाहेब पाटील सांस्कृतिक भवन इथं विभाग कार्यालयामार्फत करण्यात आली आहे.

संपादकांची शिफारस

