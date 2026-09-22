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'सियाचं लग्न झालेलं असतानाही केतनसोबत लग्न का जुळवण्यात आलं?'- विशाल अगरवाल यांनी मध्यस्थ कुटुंबावरही व्यक्त केला संशय

केतन अगरवालच्या हत्या प्रकरणात चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माध्यमांशी बोलताना विशाल अगरवाल यांनी गंभीर आरोप केलेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं.

Siya Goyal and Ketan Agarwal
संग्रहित (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 4:44 PM IST

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पुणे : मावळातील केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर केतनचे वडील विशाल अगरवाल यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अद्याप आपल्या हातात चार्जशीटची प्रत आलेली नसल्याचं सांगत त्यांनी त्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती दिली. चार्जशीट हातात आल्यानंतरच या प्रकरणात नेमके कोण-कोण आरोपी आहेत, हे स्पष्ट होईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.



केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात रितेश हांगे हा मुख्य आरोपी आहे की नाही, हेदेखील चार्जशीटमधूनच स्पष्ट होईल, असं विशाल अगरवाल यांनी सांगितलं. दरम्यान, या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन यांचं लग्न झाल्याचं माध्यमांमधून समजल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

विशाल अगरवाल यांनी सिया गोयलच्या कुटुंबीयांसह मध्यस्थी करणाऱ्या मित्तल कुटुंबीयांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रवीण गोयल, पूजा प्रवीण गोयल, साहिल प्रवीण गोयल, रेणू मित्तल आणि नरेंद्र मित्तल यांना सिया गोयलचं लग्न झालेलं असल्याची माहिती होती. तरीही त्यांनी केतनसोबत तिचं लग्न का जुळवण्यात आलं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या पाच जणांचा केतनच्या हत्येच्या कटात सहभाग असल्याचा दावा विशाल अगरवाल यांनी केला आहे. विशाल अगरवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, सिया ही केतनसोबत लग्न करण्यास तयार नव्हती, याचीही दोन्ही कुटुंबांना कल्पना होती, असा त्यांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर केतनचं लग्न सियासोबत का जुळवण्यात आलं? त्यानंतर घडलेल्या घटनांमध्ये या कुटुंबीयांची भूमिका काय होती? याचा तपास होण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.


साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी- केतनला सिया आणि चेतन यांनी दरीत ढकलून दिल्याचं तीन प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिल्याचा दावादेखील विशाल अगरवाल यांनी केला. या साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा किंवा त्यांना फोडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या तिन्ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार- केतन हत्या प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावं, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचंही विशाल अगरवाल यांनी सांगितलं. या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात वर्ग झालेलं नाही. उज्ज्वल निकम यांचीही या प्रकरणात नियुक्ती झालेली नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. चार्जशीटमध्ये सिया गोयलचे आई-वडील, भाऊ आणि मित्तल कुटुंबातील संबंधित व्यक्तींना आरोपी करण्यात आलं नसेल, तर आपण थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचं अगरवाल यांनी सांगितलं आहे. या पाच जणांबाबत आपल्याला केवळ संशय नसून खात्री असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आपण मांडलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगानं या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

  • केतनच्या हत्येनंतर आजही अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याचं सांगत विशाल अगरवाल यांनी या सर्व प्रश्नांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित कुटुंबीयांची बाजू किंवा तपास यंत्रणांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

सुमारे 5 हजार पानांचं आरोपपत्र- लोणावळा येथील लोहगड किल्यावर जून 2026 रोजी रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल (वय 26) याची दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल (वय 20) आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी (वय 22) आणि रितेश हंगे यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तब्बल 5 हजार पानांचं दोषारोपपत्र दाखल केलं असून त्यात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. दोषारोपपत्रात कटाची आखणी, आरोपींच्या हालचाली, रेकी, बनावट सोशल मीडिया अकाउंट आणि हत्येपूर्वीचं नियोजन यासंदर्भातील माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. हत्येचा कट पुढं नेण्यासाठी तिन्ही आरोपींकडून ‘माही’ नावाचं बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार केल्याची तपासातून समोर आली.

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