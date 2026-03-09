सहा वर्षांच्या ज्ञानवीचा इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नाव; ठाण्याच्या शिरपेचात रोवला मानाचा तुरा
6 वर्ष 10 महिन्यांची ज्ञानवी वानरे ह्या चिमुकलीने भारताच्या संविधानाच्या 131 कलमांची माहिती देऊन एक नवा विक्रम तिच्या नावावर नोंदवलाय.
Published : March 9, 2026 at 12:26 PM IST
ठाणे : वयाच्या अडीच वर्षांपासून आतापर्यंत तीन वेळा वेगवेगळे रेकॉर्ड करणाऱ्या आणि दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आपल्या आईवडिलांनी दिलेल्या अनोख्या युक्तीमुळे यश प्राप्त केलंय. सोप्या युक्ती वापरून ठाण्यातील या विद्यार्थिनीनं आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर कुशल पद्धतीनं पाने वाचून लक्षात ठेवता येतात हा संदेश इतर विद्यार्थ्यांना दिलाय. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असलेल्या मुलीनं ठाण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलाय. 6 वर्ष 10 महिन्यांची ज्ञानवी वानरे ह्या चिमुकलीने भारताच्या संविधानाच्या 131 कलमांची माहिती देऊन एक नवा विक्रम तिच्या नावावर नोंदवलाय.
देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये ठाण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा : ठाण्यातील कोपरी पूर्व परिसरात ज्ञानवी आईवडील यांच्यासह राहते. अनोखे रेकॉर्ड बनवणाऱ्या ठाण्यातील आणि देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये ठाण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलाय, 7 वर्षीय ज्ञानवी वानरे ह्या चिमुकलीने भारताच्या संविधानाच्या कलमांची माहिती देऊन एक नवा विक्रम तिच्या नावावर नोंदवलाय. ठाण्यातील कोपरी पूर्व परिसरात राहणाऱ्या वानरे कुटुंबांची ज्ञानवी ही आपल्या आईच्या मदतीने आईच्या अभ्यासात असलेले संविधान आणि त्याच्या अभ्यासातून ऐकून हा नवा विक्रम तिने रचलाय.
ज्ञानवीला 100 हून अधिक देशांचे ध्वज ओळखता येतात : ज्ञानवीच्या आई ह्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात. अभ्यास करताना ज्ञानवीच्या कानावर आई काय वाचते हे शब्द पडतात आणि ते शब्द तिच्या लक्षात राहतात. ज्ञानवीला 100 हून अधिक देशांचे ध्वज ओळखता येतात, याशिवाय तिला योगाचा छंद आहे. ज्ञानवीने वयाच्या अडीच वर्षी योगासनामुळे पहिला रेकॉर्ड केला होता, ज्यात तिने 48 योगासने आणि प्राणायामचे 10 प्रकार केले होते. एवढ्या लहान वयात केलेल्या या कृतीची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झालीय. दुसरा रेकॉर्ड हा अवघ्या तीन वर्षांची असताना जगातील सर्व देशांचे झेंडे सांगण्याबाबत झाला होता.
आईच्या अभ्यासामुळे मुलीचा अभ्यासाची गोडी : लहान मुले आईवडिलांचे अनुकरण करीत असतात, त्यामुळे सर्वच पालक याबाबत चांगले संस्कार देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र ज्ञानवीच्या बाबतीत अभ्यास हादेखील आईमुळे होतोय, तिच्या सोबत अभ्यास करून आपल्या चांगल्या एकाग्र शक्तीचा फायदा ज्ञानवी हिला आयुष्यभर होणार आहे, सोबत शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळून तिचे भविष्य देखील सुखकर होणार आहे.
रेकॉर्डमुळे अभ्यास वाढला : लहान मुलांना प्रोत्साहन दिले तर त्याचा परिणाम कसा होतो हेच ज्ञानवीबाबत पाहायला मिळतंय, तिचे जसजसे रेकॉर्ड होत आहेत, तसतसा तिच्या अभ्यासावर चांगला परिणाम होत असून, शाळा नातेवाईक यांच्याकडून तिचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. यामुळेच प्रोत्साहित होऊन ती चांगला अभ्यास देखील करीत आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेचा सहजरीत्या अभ्यास : ज्ञानवी हिला सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास चांगल्या रीतीने करता येऊ शकतो. भल्या भल्या हुशार मुलांना हा अभ्यास कठीण वाटतो, एवढेच नाहीतर दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. मात्र त्यात यशस्वी होत नाहीत, पण ज्ञानवीला या अभ्यासाची आवड निर्माण झाली असून, तिची पूर्वतयारी तर सुरूच आहे.