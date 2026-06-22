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मोठी बातमी! ऑपरेशन टायगर यशस्वी, उद्धव ठाकरे यांच्या सहा फुटीर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश

ओमराजे निंबाळकरांसह उद्धव ठाकरे यांच्या सहा खासदारांनी आज एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फुटीर खासदार, शिवसेना नेते
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फुटीर खासदार, शिवसेना नेते (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:35 PM IST

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मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून फुटलेल्या सहा खासदारांनी आज (22 जून) अधिकृतरित्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी या खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे हे सर्व सहा खासदार पहिल्यांदाच समोर आले आहेत. ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नागेश आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे या फुटीर खासदारांनी अधिकृतरित्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

आपल्याकडे ट्रिपल संजय - उपमुख्यमंत्री शिंदे : दरम्यान, या पक्ष प्रवेशावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. त्यांनी संजय या नावावरून संजय राऊत यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, बाजूला ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील, संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख आणि नागेश आष्टीकर आहेत. आमच्याकडे ट्रिपल संजय आहेत. तीन संजय आपल्याकडे आहे. तर चौथा संजय राठोड आहे. भरपूर संजय आहेत. त्यामुळे बाकी कुणाबद्दल मी बोलतोय ते सांगायची गरज नाही. ट्रिपल संजय असल्यानं कुणाची गिनती नाही.

'आपल्या उठावाचा हा दुसरा टप्पा सुरू' : पुढे बोलताना शिंदे म्हणाले की, ‘शिवसेना हे कुटुंब आहे. परिवार आहे. खऱ्या शिवसेना परिवारात, बाळासाहेबांच्या विचाराच्या शिवसेना परिवारात कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झाले आहेत. त्यांचं मी पक्षात स्वागत करतो. चार वर्षापूर्वी 22 जून 2022 रोजी आम्ही उठाव केला होता. तेव्हा 40 आमदार सुरुवातीला आले. त्यानंतर पुन्हा चौकार नाही, षटकार मारलेला आहे. 2022 मध्ये शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार वाचवण्यासाठी तो उठाव केला. हा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. आपला लढा हा बाळासाहेबांच्या विचाराचा आहे. हिंदुत्वाच्या विचाराचा आहे.’

Last Updated : June 22, 2026 at 6:35 PM IST

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PRESS CONFERENCE YB CENTRE MUMBAI
SHIV SENA
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उद्धव ठाकरे
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