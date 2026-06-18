सहा खासदार गैरहजर, पण अपात्रता शक्य आहे का? व्हीप आणि पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो?
बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाझे, संजय राऊत हे खासदार उपस्थित होते. तेच खासदार आज संसदीय मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित राहिले.
Published : June 18, 2026 at 3:11 PM IST
मुंबई- शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या सहा खासदारांनी अखेर ठाकरेंची साथ सोडल्याचं निश्चित झालंय. आज सकाळी 11 वाजता शिवसेना (उबाठा) पक्षाची संसदीय मंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला लोकसभेचे फक्त तीन खासदार उपस्थित राहिले. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाझे आणि संजय राऊत हे खासदार उपस्थित होते. तेच खासदार आज संसदीय मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित राहिले. त्यामुळे या बैठकीसंदर्भातील व्हीप इतर सहा खासदारांनी पाळला नसल्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई होणार? : व्हीप म्हणजे पक्षाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे. ही संकल्पना ब्रिटिश संसदीय परंपरेतून आलेली आहे. संसद किंवा विधानमंडळाच्या कामकाजात सभापती, अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांच्याइतकीच गटनेते आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिकाही महत्त्वाची असते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपला प्रतोद नियुक्त करतो. पक्षातील आमदार किंवा खासदार यांनी पक्षाची भूमिका आणि निर्णय यानुसार वागावे, याची जबाबदारी प्रतोदावर असते.
शिस्त आणि पक्षाची एकजूट कायम राहण्यास मदत : एखाद्या महत्त्वाच्या विधेयकावर किंवा ठरावावर मतदान होणार असल्यास पक्षाने कोणत्या बाजूने मतदान करायचे, याबाबतचे निर्देश प्रतोदाकडून जारी केले जातात. अशा निर्देशांना ‘व्हीप’ म्हटले जाते. पक्षाच्या सदस्यांनी या व्हीपचे पालन करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे संसदीय कामकाजात शिस्त आणि पक्षाची एकजूट कायम राहण्यास मदत होते. कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही स्पष्ट निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन करून एखादा सदस्य सभागृहातील मतदानाला अनुपस्थित राहिला किंवा पक्षाच्या निर्देशांच्या विरोधात मतदान केले, तर त्याच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
काही सदस्य अपात्रतेपासून वाचू शकतात : बापट पुढे सांगतात की, दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचा त्याग केल्याचे आचरणातून दिसून आल्यास त्याला अपात्र ठरवता येते. पक्षाने बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकींना सातत्याने गैरहजर राहणे किंवा पक्षाच्या अधिकृत व्हीपचे पालन न करणे, हे सदस्याने पक्ष सोडल्याचे संकेत मानले जाऊ शकतात. पक्ष विलीनीकरणाच्या परिस्थितीत काही सदस्य अपात्रतेपासून वाचू शकतात. मात्र, त्यासाठी संबंधित पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती आवश्यक असते. ही अट संबंधित सभागृहातील पक्षाच्या सदस्यसंख्येवर लागू होते. पक्षाचे विलीनीकरण करायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय पक्ष नेतृत्वाचा असतो. तो निर्णय पक्षप्रमुख घेतात; काही सदस्यांनी स्वतंत्रपणे घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
व्हीप कोणत्या बैठकीला लागू होतो? : पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी व्हीपचे उल्लंघन हे सभागृहातील मतदानाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीला गैरहजर राहणे हे अपात्रतेचे कारण ठरत नाही. सुप्रीम कोर्टात विविध निर्णयांमधून ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. पण संसदीय दलाच्या बैठकीला व्हीप लागू होतो की नाही याबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचं विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे म्हणाले.
सभागृहातील व्हीप : विधानसभा किंवा संसदेत एखाद्या विधेयकावर, ठरावावर किंवा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मतदान होत असताना पक्षाने सदस्यांना विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्याचे किंवा उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले असतील, तर त्या व्हीपचे पालन करणे बंधनकारक असते. अशा वेळी व्हीपचे उल्लंघन झाल्यास दहाव्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
पक्षाच्या अंतर्गत बैठका : पक्षाने एखाद्या बैठकीसाठी, चर्चेसाठी किंवा संघटनात्मक कार्यक्रमासाठी सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आणि एखादा आमदार किंवा खासदार गैरहजर राहिला, तर केवळ त्या कारणावरून त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. कारण अशा बैठका “सभागृह” मानल्या जात नाहीत.
पक्षाची कारवाई शक्य : अंतर्गत बैठकीला गैरहजर राहिल्यास संबंधित सदस्यावर पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो, पद काढून घेऊ शकतो किंवा पक्षातून निलंबित अथवा निष्कासित करू शकतो. मात्र, त्याचे आमदार किंवा खासदार पद संविधानानुसार केवळ या कारणावरून रद्द करता येत नाही.
महाराष्ट्राला राजकीय सौदाबाजीचा गोलपीठा बनवलंय : ऑपरेशन टायगरच्या घडामोडींनंतर संजय राऊत यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केलं आहे. “आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी अवस्था करण्यात आली आहे, ती पाहता या दोन्ही वाक्यांची आठवण होते. महाराष्ट्राला राजकीय सौदाबाजीचा गोलपीठा बनवण्यात आले आहे. सत्तेसाठी लोकशाही, विचार आणि जनादेशाची खुलेआम बोली लावली जात आहे. इतिहास याची नोंद ठेवेल आणि महाराष्ट्राशी केलेला हा विश्वासघात कधीही माफ करणार नाही असं संजय राऊत म्हणाले.
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