अजित पवारांच्या विमान अपघाताला सहा महिने पूर्ण; 'सत्य जनतेसमोर यायलाच हवं' म्हणत युगेंद्र पवारांचा तपास यंत्रणांवर गंभीर आरोप
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला सहा महिने पूर्ण झालेत. युगेंद्र पवार यांनी तपासातील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अंतिम अहवाल तत्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.
Published : July 28, 2026 at 8:30 PM IST
बारामती : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला मंगळवारी (दि.28) सहा महिने पूर्ण झाले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते युगेंद्र पवार यांनी बारामतीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी तपासातील विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'या प्रकरणातील सत्य अद्याप जनतेसमोर न आल्याचा आरोप करत संबंधित तपास यंत्रणांनी अंतिम अहवाल तातडीनं जाहीर करावा,' अशी मागणी केली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणासह विविध विषयांवरही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
आतापर्यंत संयम ठेवला, मात्र... : "अपघाताला सहा महिने उलटून गेले तरी तपासाचा अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही. सुरुवातीला सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक अहवालातील अनेक बाबींवर त्यांनी आक्षेप घेत गोजूबावी परिसरासंदर्भातील तथ्यांची योग्य नोंद झालेली नाही. या विषयावर आतापर्यंत संयम ठेवला. मात्र, आता सत्य जनतेसमोर येणं आवश्यक आहे," असं युगेंद्र पवार म्हणाले.
अंतिम निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक झाले नाहीत : "मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि तपासाची गती यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सीबीआय, सीआयडी आणि डीजीसीएसारख्या तपास यंत्रणा कार्यरत असतानाही महत्त्वाचे पुरावे आणि अंतिम निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक झाले नाहीत," असं म्हणत युगेंद्र पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सर्वांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी : "विमानांच्या देखभालीबाबत गंभीर त्रुटी असल्याचे आरोप पूर्वीपासून होत आहेत. या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या सर्वांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी," असं म्हणत युगेंद्र पवार यांनी व्हीएसआर कंपनीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सत्य जनतेसमोर आणावं : "महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर तातडीनं निर्णय घेतले जाऊ शकतात. तर अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणातील तपासालाही त्याच गांभीर्यानं गती देऊन सत्य जनतेसमोर आणलं जावं. महाराष्ट्रातील जनतेला या अपघातामागील वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तपास केवळ सुरू असल्याचं सांगण्यापेक्षा तो वेळेत पूर्ण करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी युगेंद्र पवार यांनी केली.
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